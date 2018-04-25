За нелицензионное ПО Microsoft оштрафовали уже 30 белорусских компаний 4 25.04.2018, 14:58

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У самых крупных из них было по 300 компьютеров.

В Беларуси завершено уже около 30 административных дел, связанных с использованием продуктов Microsoft без лицензии. Об этом tut.by рассказала Татьяна Игнатовская, внешний юридический консультант компании в Беларуси.

Административная ответственность предусмотрена в статье 9.21 КоАП Беларуси. Такие дела возбуждают только по инициативе правообладателя.

Названия компаний-нарушительниц не раскрывают. У самых крупных из них было по 200−300 компьютеров (изымают в таких разбирательствах обычно от 3 до 10 устройств). Самый крупный штраф составил 100 базовых величин.

Минимальный штраф получила компания, которая признала, что нарушила закон. Большинство же пиратов, по словам юриста, до последнего настаивали на том, что лицензия у них есть.

Представитель компании отметила, что Microsoft может получить информацию о легальности ПО с помощью внутренних инструментов. Юристы вступают в дело только в тех случаях, когда у компании заканчиваются «все позитивные способы договориться».

Также юрист напомнила, что цифровое пиратство может повлечь уголовную ответственность по статье 201 Уголовного кодекса Беларуси. Правда, такие дела в Беларуси возбуждают нечасто.

«Отсутствие практики не может давать индульгенцию лицам, которые нарушают права на интеллектуальную собственность», — отметила Татьяна Игнатовская.

Разбирательство по «уголовной» статье могут инициировать самые разные люди. В практике юристов был случай, когда управляющий по банкротству одного из белорусских предприятий обнаружил компьютеры с программным обеспечением без лицензии. Иногда о пиратском ПО сообщают бывшие супруги или бывшие сотрудники, обиженные на нанимателя.