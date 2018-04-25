Ученые раскрыли легкий способ воспитать силу воли 1 25.04.2018, 17:37

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Специалисты провели эксперимент с тысячами добровольцев.

Чтобы сила воли стала неисчерпаемым ресурсом, в это надо просто поверить – к такому выводу пришли специалисты из Университета Иллинойса. Об этом пишет сайт proman.com.ua.

Специалисты провели эксперимент с участием 1,1 тыс. граждан США и 1,6 тыс. европейцев, в рамках которого протестировали добровольцев, оценив их силу воли. Согласно полученным результатам, американцы, изначально считающие силу воли ресурсом ограниченным, чаще нуждались в отдыхе от активной мозговой деятельности для её восстановления, в то время как европейцы были готовы переходить к следующей непростой задаче сразу, т.к. считали запас собственной воли неисчерпаемым.

Таким образом, специалисты предположили, что наиболее эффективный способ развить силу воли – это поверить в нее.

Ранее другие исследователи сообщали о необходимости включать сладости, в т.ч. шоколад, в повседневный рацион, чтобы оставаться волевым человеком. В условиях дефицита легкодоступной энергии нервная система снижает свою активность, человеку сложнее сосредоточиться, а его воля сходит на «нет».