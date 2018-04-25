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Население Беларуси за квартал сократилось на 7500 человек

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  • 25.04.2018, 21:31
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Фактически «исчез» такой город, как Ивье или Верхнедвинск.

Белстат опубликовал оперативные подсчеты о демографической ситуации в стране. Результаты неутешительны.

По состоянию на 1 апреля 2018 года численность населения опустилось до 9 484 300 человек, передает nn.by.

Однако еще в начале года белорусов было на 7500 человек больше. Фактически «исчез» такой город, как Ивье или Верхнедвинск.

Если дело пойдет такими же темпами, то уже в конце года будет обновлен антирекорд времен независимой Беларуси.


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