В Быховском районе украли участок железной дороги 3 26.04.2018, 17:02

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Задержаны трое местных жителей.

В Быховском районе украли около 200 метров рельсов узкоколейной железной дороги, ведущей на торфоразработку. По подозрению в краже задержаны трое местных жителей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, сообщает tut.by.

О краже рельсов на сумму более полутора тысяч рублей сообщил мастер ОАО «Торфопредприятие Днепровское». На 21-м километре железной дороги около деревни Бовки недосчитались около 200 метров рельсов.

В лесу милиция нашла спрятанное оборудование, которое использовали для демонтажа рельсов и их распила. По подозрению в краже железной дороги и сдаче ее на металлолом задержали троих местных жителей. Им 23, 24 и 32 года.