В Минске открылся второй магазин Zara 2 26.04.2018, 17:20

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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

По запуску третьего ведутся переговоры.

26 апреля в ТЦ Green City открылся ряд магазинов сети Inditex — Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. Tut.by узнал, чем они отличаются от первых павильонов в Dana Mall и где в Минске откроется третья Zara.

В ТЦ Green City запустили только четыре магазина испанской сети: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear. Все они расположены на первом этаже в галерее одежды. Это второй торговый центр в стране, где испанская компания представила свои бренды.

Открытие всех павильонов прошло без помпы и ажиотажа. В 10 утра в магазинах перерезали красные ленточки, сотрудники радостно покричали и поаплодировали. Покупателей было совсем мало — единицы. Как нам пояснили представители компании, дело в том, что Inditex не делает рекламу и анонсы на открытия.

Кардинальных отличий в магазинах мы не заметили, они есть лишь в мелких деталях в дизайне.

— Просто когда открываются новые, они с каждым разом становятся красивее, — поясняют.

Концепция, цены, скидки все те же. Zara занимает только первый этаж с отделами женской, мужской и детской одежды. Zara Home в Green City нет.

Что же касается «третьего пришествия» сети магазинов Inditex, то, вероятнее всего, они откроются в строящемся около посольства Казахстана и Дворца независимости на Тимирязева ТЦ Palazzo.

Как сообщил информированный источник, Inditex ведет переговоры об открытии на этой площадке своих магазинов.

— С компанией общаются, но не более того. На данный момент для Inditex очень мало места. Если в Dana Mall они пустили семь брендов, то в Palazzo смогут открыть только два или три. Для них практически нет места, они не могут запуститься в полном объеме. А Palazzo не готов отдать все восемь тысяч квадратных метров испанской компании — тогда не останется места для других.

ТЦ Palazzo планируют запускать в ноябре 2018 года.

Напомним, что первые магазины сети Inditex открылись в Минске в Dana Mall в августе 2017 года. Там представлены семь брендов испанской компании — Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.