Политэмигрант Курносова: Надеюсь, что ПАСЕ перейдут от написания бумажек к действию 26.04.2018, 17:41

Ольга Курносова

Политэмигрант из РФ высказалась насчет резолюции ПАСЕ о противодействии российской пропаганде.

Лишь принятия резолюции ПАСЕ о противодействии российской пропаганде будет недостаточно, чтобы решить эту проблему, сказала в комментарии изданию "Гордон" политэмигрант из РФ, эксперт международного аналитического центра по борьбе с кремлевской пропагандой Continental European Union Club Ольга Курносова.

"У Европы тут две цели. Во-первых, защита собственного информационного пространства в Украине и других европейских странах. А во-вторых, работа с информационным пространством России. Последние выборы в РФ показали, что больше половины населения страны за Путина (президент РФ Владимир Путин. – прим.) не голосовали.

Даже несмотря на всю пропаганду. И с этими людьми можно и нужно работать. Мне бы хотелось, чтобы, кроме принятия резолюций, Европа совершала конкретные действия. Кремль чувствует себя уверенно – им кажется, что Запад в первую очередь всегда будет думать о своих бизнес-интересах. То есть они считают, что правительства западных стран будут принимать по РФ какие-то решения, но при этом предпочтут все спускать на тормозах", – отметила Курносова.

По ее мнению, Европа осознала степень угрозы, исходящей от России, только после отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Чтобы победить пропаганду, нужно не просто говорить правду, но и иметь каналы ее распространения. К примеру, попытки заблокировать Telegram в РФ привели к росту его аудитории в два раза. Европа осознала, с кем имеет дело, не так давно. Думаю, это произошло после отравления Скрипалей. Запад столкнулся с актами терроризма на своей территории. Надеюсь, они перейдут от написания бумажек к действию. Но в Европе все происходит очень медленно – слишком долго проворачивается бюрократический механизм. И я понимаю, Украине обидно, что процесс противодействия пропаганде РФ был запущен только после теракта в Великобритании",– подчеркнула Курносова.

25 апреля ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде. Члены ассамблеи рекомендовали странам – членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации и фейков.