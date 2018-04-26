Пара велосипедистов нарисовала сердце размером с Минск 26.04.2018, 18:10

Игорь Мягчев и Юлия Свирид

Фото: из личного архива

В рамках акции «30 дней на велосипеде» белорусы проложили замысловатые маршруты.

В рамках акции «30 дней на велосипеде» с начала апреля несколько сотен белорусов ежедневно ездили на велосипеде. Чтобы кататься было интереснее, организаторы объявили конкурс на самый красивый трек поездки. Tut.by посмотрел, какие замысловатые маршруты на карте Минска прокладывали велосипедисты.

«Начали в 11 вечера, закончили в 4 утра»

Игорь Мягчев по профессии электромонтажник, Юлия Свирид — бухгалтер. Ребята познакомились на велослете, встречаются уже год. В рамках акции «30 дней на велосипеде» честно откатали каждый апрельский день и приняли участие в конкурсе на самый красивый трек. У них — в форме сердца.

— Мы всегда катаемся вместе, — объясняет задумку Игорь. — Хотели треком показать, насколько сильны наши чувства друг к другу.

Предварительно пара распланировала маршрут. Идеальное сердце через весь Минск проложить не удавалось, а покататься только по одному району ребята посчитали «детской задачкой» — так что решено было изобразить сердце по точкам. Если приложение-трекер Strava поставить на паузу в определенной точке, а потом поехать на новую, то приложение не посчитает километраж, зато соединит две точки прямой линией.

— Весь день был занят, так что на обязательную ежедневную прогулку получилось выехать только в 11 вечера. Закончили трек в 4.25 утра, хотя с утра нужно было на работу. Получилось не совсем ровно, потому что не всегда имелась возможность проехать к нужной точке: то болото на Ждановичах, то железнодорожные пути.

В сумме ребята накрутили 70 км. Говорят, что дальше на карте Минска хотели бы нарисовать звезду или написать «я люблю вел» — пусть даже и за рамками всяких конкурсов.

— Велосипед для нас — большое удовольствие, а еще полноценный и очень выгодный вид транспорта, — объясняет Игорь.

«Девушка, с которой я встречаюсь, предложила написать ее имя»

Александр Долгий трудится инженером-наладчиком. Педали активно крутит пятый год. Говорит, в акции «30 дней на велосипеде» участвует уже во второй раз.

— Езжу почти каждый день. Если не получается с велосипедом, выхожу на пробежку, такая замена разрешена условиями участия.

В этом году Александр очень ждал конкурс треков. Но возникли трудности с выбором рисунка. Что нарисовать? Животное? Эмблему?

— Но толково изобразить их не виделось возможным. Поэтому Таня, девушка, с которой я встречаюсь, предложила написать ее имя. Она тоже активный велосипедист, встречаемся мы с весны.

На то, чтобы проехаться по маршруту «Таня», у Александра ушло три часа. Результат девушке, конечно, понравился.

— Без моей девушки Татьяны ничего бы не получилось. Спасибо ей, она лучшая, — улыбается парень.