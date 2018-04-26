Ольга Николайчик: В стране наступил духовный Чернобыль 1 26.04.2018, 18:32

Ольга Николайчик

Политзаключенных в Беларуси становится все больше.

В 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Минске проходит Чернобыльский шлях – ежегодная акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и ее последствий. Активисты решили привлечь внимание общественности к политзаключенным в Беларуси. Общественная активистка и кинорежиссер Ольга Николайчик вышла на акцию с портретом Михаила Жемчужного:

- Мы используем каждую возможность, чтобы напомнить людям о тех, кто находится за решеткой, находится по сфальсифицированным делам. В стране наступил духовный Чернобыль.

Мы заявляем, что в нашей стране нарушается свобода слова и нет никакого улучшения. Когда нам говорят о том, что что-то меняется - это грязная ложь. Политзаключенных в нашей стране становится все больше.