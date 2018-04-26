Активист на «Чернобыльском шляхе»: Я хочу, чтобы было как в Армении 1 26.04.2018, 20:15

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Армянские события могут повториться и в Беларуси.

На Чернобыльский шлях в Минске пришел активист с армянским флагом:

- Армянские события могут повториться и в Беларуси. Когда точно - я не знаю. Знаете, уже появился настоящий интернет-мем. На популярный вопрос «вы что хотите, чтобы было как в Украине» появился достойный ответ: «Нет, я хочу, чтобы было как в Армении».

Напомним, в 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Минске проходит Чернобыльский шлях – ежегодная акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и ее последствий.