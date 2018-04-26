Ликвидатор на ЧАЭС - властям: За что вы у меня льготы забрали? 1 26.04.2018, 20:35

На Чернобыльском шляху в Минске поднимаются проблемы разной тематики.

К акции Чернобыльский шлях присоединился Ликвидатор на аварии ЧАЭС Иван Витковский из Наровли. Он рассказал о проблемах последствий аварии:

- Я не герой, я просто боролся с последствиями аварии. Раньше я мог хотя бы лечиться в санатории, имел какие-то коммунальные льготы, потом их начали отбирать. Я могу вам сказать: власть угробила нашу землю так, как раньше не было. Там ничего не осталось. Куда идут деньги, выделяемые на преодоление последствий аварии на ЧАЭС. Главный ликвидатор приехал, молока попил - у вас тут все чисто. Ты не один раз посети нас, а все время это молоко попробуй пить! Не на вертолете прилетай, а с людьми поговори! За что ты у меня льготы забрал? Нельзя так с людьми. Мы новую станцию строим - будет с ней то же самое, что и c ЧАЭС было.

Напомним, в 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Минске проходит Чернобыльский шлях – ежегодная акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и ее последствий.