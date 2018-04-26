В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram 1 26.04.2018, 20:50

Власти Москвы разрешили митинг против блокировки мессенджера.

Мэрия Москвы согласовала митинг противников блокировки Telegram, сообщили РБК в администрации города. Массовая акция пройдет на проспекте Сахарова 30 апреля.

«На участие заявлено 5 тыс. человек», — заявила РБК пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. Шествие будет проходить с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00 состоится митинг на проспекте Академика Сахарова.

Информация о согласовании митинга также появилась на сайте мероприятия. Организатором митинга указана Либертарианская партия России. «Блокировка Telegram — это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу», — говорится в публичном обращении организаторов.

«Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков», — говорится в конце обращения. Это предложение отсылает к призыву основателя Telegram Павла Дурова, который ранее попросил пользователей продемонстрировать протест против блокировки с помощью бумажных самолетиков — символа мессенджера. Призыв Дурова был распространен с помощью уведомлений в самом Telegram, также создатель мессенджера опубликовал его на личной странице «ВКонтакте». Запуск самолетиков прошел в субботу, 22 апреля.

Блокировка Telegram в России началась с 16 апреля. Ее причиной стал отказ администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Требования спецслужбы Павел Дуров назвал нарушающими Конституцию. Однако с позицией ФСБ согласился суд и, несмотря на ответный иск Telegram, постановил заблокировать его работу.

Блокировкой мессенджера в России занимается Роскомнадзор. Вопреки действиям властей в первый же день блокировки его использование, по данным аналитической компании SimilarWeb, увеличилось на 27%. Telegram по-прежнему остается доступен для значительного числа пользователей с мобильных устройств и персональных компьютеров.

Однако блокировка IP-адресов, используемых Telegram, привела к сбоям в работе ряда интернет-сервисов. В частности, блокировке подверглись IP-адреса облачных сервисов Google и Amazon. Итогом этого стали перебои в функционировании порядка 400 сайтов и сервисов в России.