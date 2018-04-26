Букмекеры: На ЧМ-2018 Беларусь фаворит в матчах с Австрией и Францией 26.04.2018, 22:10

«Золото» букмекеры пророчат канадским хоккеистам.

С 4 по 20 мая в Дании пройдет чемпионат мира. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Францией и Австрией, передает «Трибуна».

Букмекеры cчитают фаворитом турнира сборную Канады – коэффициент на ее победу на ЧМ-2018 составляет 2,30. На завоевание Россией золотых медалей – 4,20, Финляндией – 9,50.

Коэффициент на победу белорусов – составляет 251, Германии – 41.

На групповой стадии нашей команде предстоит провести семь матчей. В двух из них команда Дэйва Льюиса считается фаворитом: в игре с Австрией и Францией. В играх со Словакией, Чехией, Швейцарией, Россией и Швецией букмекеры уверены в победе соперников белорусов.