Роскомнадзор заблокировал Twitter, «ВКонтакте», «Яндекса» и Facebook 27.04.2018, 7:32

В России недоступны также IP-адреса Yahoo и «Одноклассников».

Роскомнадзор внес IP-адреса Twitter, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Yahoo и пять адресов «Яндекса» в реестр запрещенных сайтов. На это обратил внимание IT-консультант Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) в своем Telegram-канале, сообщает «Новая газета».

По его информации, среди заблокированных адресов один из основных четырех адресов vk.com, в том числе публичный сервер точного времени (ntp.ix.ru), а также liveinternet.ru.

Эту информацию подтвердил The Bell гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

«Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа», — заявили «Новой газете» в пресс-службе «ВКонаткте».

«Новая газета» также обратилась в пресс-службу Mail.ru Group, Facebook и «Яндекс» за комментарием.

Напомним, что начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram, а также VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России. В связи с этим были заблокированы подсети Google и Amazon, возникли трудности в доступе к мессенджеру Viber и сайту Transparency International и т. д. При этом Telegram с перебоями, но продолжает работать у многих пользователей.

Общество научных работников (ОНР) опубликовало обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором потребовало «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Ученые пожаловались на то, что из-за нарушения доступа к учебным сайтам, в частности, был частично парализован учебный процесс.