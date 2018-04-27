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Уайлдер предложил Джошуа $50 миллионов за бой

  • 27.04.2018, 7:42

Оба боксера не проиграли ни одного поединка за всю карьеру.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер предложил $50 млн обладателю поясов IBF, WBO, IBO и WBA британцу Энтони Джошуа за бой с ним. Об этом 26 апреля сообщила газета The Times.

Письмо с таким предложением Уайлдер отправил Джошуа с личной электронной почты. Американец дал британцу сутки на ответ. Промоутер Джошуа Эдди Херн назвал это пиар-ходом. Он не верит, что американец располагает такой суммой.

Гонорар может стать рекордным в истории тяжелой весовой категории.

32-летний Уайлдер и 28-летний Джошуа не проиграли ни одного поединка за всю карьеру.


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