Основатель PayPal: Биткоин вовлекает людей в спираль жадности 3 27.04.2018, 8:52

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Криптовалюта не имеет реальной стоимости.

Биткоин не имеет «справедливой» или реальной стоимости, а волатильность цены криптовалюты не позволяет использовать ее в качестве хранилища средств. Об этом в интервью изданию Recode заявил основатель и бывший генеральный директор платежной системы PayPal Билл Харрис, пишет forklog.com.

По его словам, биткоин не может использоваться в качестве средства оплаты из-за высоких комиссий за транзакции, которые проходят довольно долго. Кроме того Харрис назвал криптовалюту «мошенничеством», цена которого растет по схеме «pump and dump».

«Биткоин втягивает неверно информированных покупателей в спираль жадности. В какой разумной вселенной возможно, что кто-то выпустит скрипт — и создаст из воздуха миллионы долларов?», — задается вопросом основатель PayPal.

Также Билл Харрис указал, что потенциал монеты состоит только в использовании ее преступниками для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, а майнинг негативно влияет на окружающую природу.

В свою очередь, журнал Forbes приводит мнение известного криптовалютного эксперта Кайла Торпи, который указывает на ошибочность суждений Харриса. Как подчеркивает Торпи, биткоин имеет реальные случаи применения, в то время как связанная с криптовалютой преступная деятельность является, скорее, частным случаем.

Также он говорит, что Харрис ошибочно сопоставляет первую криптовалюту с альткоинами и ICO, указывая на случаи мошенничества в проектах по первичному размещению токенов, хотя биткоин не имеет к ним прямого отношения.

Проблема высоких комиссий и длительного времени подтверждения транзакций в последнее время также не совсем актуальна для биткоина, а с внедрением технологии Lighting Network может и вовсе отступить на задний план.

Кайл Торпи при этом подчеркивает, что главная ценность биткоина в том, что это «устойчивая к цензуре» валюта, которая не предназначена для повседневных покупок, дав ему определение «цифрового золота в растущем безналичном обществе».