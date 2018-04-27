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Amazon отказался сотрудничать с Роскомнадзором

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  • 27.04.2018, 8:59
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Переговоры с Amazon и Google касались ограничения доступа к Telegram.

Компания Amazon отказалась сотрудничать с Роскомнадзором в вопросе ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на заявление регулятора.

Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал "конструктивным", заявив, что с компанией начат "предметный диалог".

Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.

16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России. Также российский регулятор заблокировал миллионы IP-адресов американской компании Amazon. Это произошло после того, как сервисами Amazon для обхода блокировки стал пользоваться Telegram.

Позже Viber сообщил о проблемах со звонками по России, связав это с проблемами связи на серверах Amazon.


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