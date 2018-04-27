Армения: Есть у революции начало... 5 27.04.2018, 9:27

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По какому сценарию будут развиваться события в стране победившего народного протеста.

Ситуацию в Ереване в эфире Радио Свобода обсудили Микаэл Золян, Дмитрий Орешкин, Гарегин Тосунян, Григорий Трофимчук.

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в четверг проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента.

На место премьера, ставшее вакантным после отставки Сержа Саргсяна, претендует лидер массовых акций протеста – оппозиционер Никол Пашинян. Других кандидатур пока официально не выдвигалось.

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА).

"Серж Саргсян <…> представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", – говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии.

Новый председатель партии пока не выбран.

В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал "Интерфаксу" неназванный источник в дипломатических кругах. С кем именно проводит встречи Налбандян, не уточняется, но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией.

26 апреля в Москву также прибыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что у Налбандяна, не уточняется.

Лидер протестного движения Никол Пашинян в четверг призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. Он заявил, что необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Пашинян призвал положить конец случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без госномеров.

"Порядок важнее всего", – сказал Пашинян своим сторонникам, перекрывшим один из проспектов в Ереване. Массовые уличные акции в Армении за смену власти проходят уже две недели.

Ситуацию обсуждают историк, политический аналитик Микаэл Золян, политологи Дмитрий Орешкин, Григорий Трофимчук, банкир Гарегин Тосунян.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза-старший.

Владимир Кара-Мурза-старший: Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в четверг проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента.

На место премьера, ставшее вакантным после отставки Сержа Саргсяна, претендует лидер массовых акций протеста – оппозиционер Никол Пашинян.

Сегодня гость нашей студии - политолог Григорий Трофимчук.

Григорий Павлович, напоминает ли сценарий революции в Армении классические "бархатные революции".

Григорий Трофимчук: Это самый главный вопрос. Многие не понимают, что происходит, в том числе сами армянские граждане, как мне кажется, и не просто, что называется, рядовые граждане, но даже и те, кто интересуется политическим процессом, встроен в него, даже армянские журналисты.

Почему-то считается, что это какой-то вид революции. В частности, называют происходящее "бархатной революцией". А события в Армении, которые мы наблюдаем сейчас, не имеют никакого отношения ни к революции, ни к ее "бархатному" формату. В свое время было в ходу словосочетание "бархатная революция", но это имело отношение к советским временам, к тому, что было связано с советской зоной влияния. В Армении - с учетом менталитета населения, характера страны – никаких "бархатных" вариантов не предполагается в принципе.

Я хотел бы пояснить свою мысль, почему я считаю, что это не революция. Пока еще действующая власть остается на своих местах в полном составе, за исключением Сержа Саргсяна. Я думаю, что вся действующая "вертикаль власти" в Армении после того, как начались массовые протесты (и не прекращались), они собрались своим узким кругом, причем были все. Серж Саргсян – это только небольшая часть этой власти. Новый президент Армен Саркисян на месте. К нему, как я понимаю, никаких претензий нет, кроме того, что он знаком с Сержем Саргсяном, и тот ему помогал, может быть, выбираться. Но претензий как к президенту к нему нет. Партия власти, можно сказать, армянская – Республиканская партия Армении – на месте в полном составе. Чиновники на месте в полной составе по всей стране. Депутаты в своем большинстве парламентском в полном составе. Парламент на месте. Да, есть небольшой процент оппозиционных депутатов, которых представляет и объединяет Никол Пашинян, но, в принципе, это та же самая ситуация, которая была несколько лет назад в Армении.

Они, видимо, приняли неожиданное решение сделать такой тактический шаг. Причем стратегии нет у действующей власти Армении. Но все рассчитывали на то, что якобы жесткий представитель "карабахского клана" Серж Саргсян допустит до кровопролития ситуацию. А случилось неожиданное: он отошел в сторону, власть до сих пор остается на своих местах. По сути, революции нет, потому что ничего не изменилось. При этом Серж Саргсян никуда не убежал, не уехал, он остается в своей стране. Он остается при тех же деньгах, которые сейчас вменяет ему улица. Поэтому происходящее мы не можем квалифицировать как революцию.

Но мы обязаны квалифицировать происходящее как утяжеление кратное на данный момент ситуации и в Армении, и в недалекой перспективе, я думаю, на Южном Кавказе. Я думаю, что все это направлено в целом на дестабилизацию Южного Кавказа.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Reuters.

Корреспондент: Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян провел сторонников маршем по улицам Еревана.

Ранее Пашинян встретился с лидерами других оппозиционных партий, при поддержке которых он стремится стать временным премьер-министром. Спикер парламента страны объявил, что временного премьер-министра законодатели изберут 1 мая. Это заявление следовало за крупным митингом, который состоялся в центре Еревана. Собравшиеся требовали, чтобы до новых выборов лидер оппозиции Никол Пашинян стал временным премьер-министром Армении.

Страна находится в политическом кризисе с середины апреля, когда уличные протесты привели к отставке Сержа Саргсяна с поста премьер-министра 23 апреля.

Никол Пашинян: Я хочу прояснить: если будет даже попытка выдвинуть кандидатуру от республиканцев в качестве премьер-министра, люди будут блокировать здание парламента, здание правительства и все правительственные здания.

Корреспондент: Во время митинга руководство Республиканской партии провело совещание, на котором согласилось на безусловные переговоры с Николом Пашиняном и заявило о готовности сменить лидера партии.

26 апреля бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на связь вышел историк и политический аналитик Микаэл Золян.

Микаэл, по каким сценариям может развиваться ситуация после отставки Сержа Саргсяна?

Микаэл Золян: Сейчас мы имеем ситуацию, которую можно охарактеризовать термином "двоевластие". То есть сформировался один центр власти неформальный на площади Республики вокруг лидеров оппозиции, в частности Николы Пашиняна. Каждый день они собирают многотысячные митинги. 100 тысяч – я думаю, это вполне реальная оценка количества демонстрантов. Они руководят акциями протеста по всей стране. Они претендуют на власть.

И есть другой центр власти – это Республиканская партия во главе с Кареном Карапетяном, исполняющим обязанности премьер-министра, которая делает все, чтобы власть не отдавать.

Эта ситуация, я думаю, должна так или иначе разрешиться к 1 мая, когда будет голосование в парламенте. Я считаю, что разрешение этой ситуации зависит от того, сколько людей смогут вывести на улицы лидеры протеста и насколько долго они смогут их там продержать.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем интервью Мумина Шакирова с политологом Дмитрием Орешкиным, который считает, что для Кремля стали неожиданностью народные волнения и отставка Сержа Саргсяна.

Дмитрий Орешкин: Я так понимаю, в Кремле готовились ставить на нового "старого" "лидера нации". А то, что произошло, - некоторая неприятность, потому что сценарий не сработал. Это уже само по себе для кремлевских стратегов не очень хорошо. И кто-то в Кремле, наверное, пострадает за то, что не смог этого предусмотреть.

Но в Кремле прекрасно понимают, что ключ все равно у них. И уж что они там будут использовать – азербайджанское давление косвенное или прямое, давление через кланы, которые связаны с Нагорным Карабахом, косвенное или прямое, финансовые инструменты, подкуп каких-то депутатов, которым не так уж много надо, - это не важно. Важно, что все ключевые рычаги находятся в Кремле. Поэтому мы не видим признаков нервотрепки, негодования, оскорбление Запада, который опять куда-то влез. Там пока Запада и близко нет, там свои внутриэлитные разборки. И они все равно происходят под зонтиком, который держит рука в Кремле.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на связь вышел президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Гарегин Ашотович, какая сейчас экономическая ситуация в республике?

Гарегин Тосунян: Я думаю, что не самая благоприятная. Она достаточно стабильная в последнее время, но оценивать ее в очень позитивных красках тоже было бы неправильно. Насколько я владею информацией, потому что я не являюсь специалистом по экономике Армении.

Владимир Кара-Мурза-старший: Как вы считаете, экономические причины лежат в основе происходящего или нет?

Гарегин Тосунян: Конечно, в первую очередь экономические. Как и во многих постсоветских странах, произошло очень сильное расслоение в обществе, когда тонкая прослойка высшей элиты достаточно хорошо себя обеспечила, забыв, что устойчивость и стабильность определяются не только собственным материальным благополучием, но еще и уровнем жизни народа. Видимо, это накапливалось долгие годы. И то, что такое количество граждан вышло на улицу, свидетельствует о том, что чаша терпения в какой-то период переполняется.

Другое дело, что позитивным моментом является корректность поведения и протестующих, и властей. Потому что когда такое расслоение происходит, то напряжение иногда выливается в очень серьезные столкновения. А здесь исключительно мирная форма требований, и власть ведет себя достаточно корректно.

Но, конечно, это не решается только на улице. Есть Конституция, и как бы ни относились к власти, Конституцию должны соблюдать все граждане. И как в рамках действующей Конституции и в рамках действующего распределения сил будет реализован выход из кризиса – это довольно сложная задача, которая требует серьезной модели и алгоритмов вычисления. То есть здесь только криками или митингами вопрос, конечно, не решить. Надо, чтобы была последовательная, четкая программа, чего хотят протестующие, с одной стороны, и на что согласна действующая власть, с другой стороны. А она, по крайней мере, первый свой шаг совершила достаточно корректно: председатель правительства ушел в отставку, не желая конфликтовать и обострять ситуацию. И это говорит о каком-то взаимном уважении, понимании ситуации. Но это не есть решение проблемы. Все проблемы еще впереди.