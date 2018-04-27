Вахтанг Кикабидзе: Я ненавидел герб с серпом и молотом 27.04.2018, 11:12

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Вахтанг Кикабидзе

Фото: tsn.ua

Легендарный грузинский певец рассказал о СССР, войне в Грузии и отношении к Майдану.

Вахтанг Кикабидзе дал интервью «В гостях у Дмитрия Гордона».

«В 35 км от моего дома в Грузии стоят русские танки. Границу все время передвигают: идет ползучая аннексия».

«Я отказался выступать в оккупированном Донецке. Еще и гадость какую-то напоследок звонившим сказал».

«Все цветы, которые мне вручили на концерте в Киеве, я отнес на Майдан».

«Я через день по четыре часа прохожу процедуру диализа. Аппарат вместо почек работает: берет из вены кровь, чистит ее и вливает назад».

«Я ненавидел герб с серпом и молотом, чистил туфли пионерским галстуком, в комсомол не пошел и в партию отказался вступать».

«Мама очень удивлялась моей популярности. Говорила: «Как тебе не стыдно таким хриплым голосом петь! А люди еще и билеты покупают!»