Погода на длинные выходные: в Беларусь приходит лето 27.04.2018, 11:18

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В первых числах мая также сохранится теплая погода.

В воскресенье в Беларуси потеплеет. 29 апреля по юго-западу страны до +27°С, а 30 апреля — до +29°С. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

28 апреля, в субботу, атмосферное давление продолжит расти. Погоду на территории Беларуси преимущественно будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы к северо-западу страны подойдет фронтальный раздел, который в основном будет выражен в облачности и только кое-где по северо-западу Гродненской области могут пройти небольшие кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на южный, ночью слабый, днем умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +1…7°С, во второй половине дня повысится до +14…20°С, по юго-западу страны — +21…23°С.

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +3...5°С, во второй половине дня повысится до +15…17°С.

С воскресенья ситуация изменится. Погодные условия в нашей стране обусловят теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Установится теплая погода.

В воскресенье, 29 апреля, местами пройдут короткие летние дожди под аккомпанемент гроз. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5…11, днем +17…24, по юго-западу +25…27.

В Минске 29 апреля переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +21…23.

В понедельник, 30 апреля, фронтальный раздел принесет преимущественно в северные и центральные районы кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9…14, днем от +20 по северо-востоку до +29 по югу страны.

В Минске 30 апреля ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный 4−9, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +24…26.

Во вторник, 1 мая, местами по стране возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9…14, днем +20…26, по югу страны до +28.

По предварительному прогнозу в первых числах мая сохранится теплая погода.