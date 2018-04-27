В Минске на улице Куйбышева троллейбус врезался в столб 1 27.04.2018, 11:59

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(обновлено) К месту аварии прибыло несколько машин скорой помощи.

Сегодня на улице Куйбышева в Минске, напротив здания Министерства обороны, случилось ДТП с участием общественного транспорта. Троллейбус маршрута №29 врезался в столб. У транспортного средства серьезно повреждена передняя часть. На месте работают сотрудники ГАИ.

О происшествии корреспонденту Onliner.by сообщила старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько. По одной из рассматриваемых версий, у троллейбуса могли отказать тормоза.

К месту аварии прибыло несколько машин скорой помощи.

«Минсктранс»

На сайте предприятия «Минсктранс» опубликована следующая информация: «С 11:22 на ул. Куйбышева — ул. Коммунистическая в направлении ул. Сурганова из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №12, 29, 40. Движение троллейбусов маршрута №12 организовано по ул. М. Богдановича. Движение возобновлено в 11:33».

Пассажиры

Один из пассажиров, Юрий, находившийся в момент ДТП в задней части троллейбуса, рассказал корреспонденту, что водитель отъезжал со светофора, после чего троллейбус въехал на бордюр и врезался в столб. После этого водитель находился в шоковом состоянии, не мог объяснить что именно произошло.

По словам Юрия, пострадали более 10 человек человек.