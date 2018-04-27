Видеофакт: Блогер запустил хлеб в стратосферу, чтобы оценить новый вкус 27.04.2018, 12:22

Одна половина батона осталась на Земле для контроля.

Видеоблогер Том Скотт опубликовал на своем ютьюб-канале видео с необычным экспериментом. Он запустил в стратосферу багет на воздушном шаре с намерением узнать, как изменится его вкус после приземления, пишет «Вокруг Света».

Том Скотт — британский радиоведущий и популяризатор науки. В 2008 году он вел радиопередачу The Technical Difficulties, которая затем переросла в подкаст. Теперь он развивает канал на ютьюбе, где испытывает на себе различные эксперименты: например, нулевую гравитацию во время параболического полета самолета.

Последний ролик Тома посвящен запуску хлеба в стратосферу. Стратосфера — второй снизу слой атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 километров. Более подробно о ней вы можете прочитать в нашем материале. С помощью инженера Стива Рэнделла, который соорудил конструкцию для полета, Том запустил чесночный багет на высоту 35,8 километра. Камеры, закрепленные на платформе, снимали полет, а затем и падение контейнера с хлебом. Пружина на крышке коробки захлопнула ее, когда до Земли оставалось меньше километра, — так батон не повредился и не испачкался.

Блогера интересовало, как изменится вкус хлеба, ведь давление в стратосфере составляет всего лишь одну сотую от того, что у поверхности Земли. Вместе с тем меняется и температура, которая опускается ниже нуля градусов Цельсия. Энтузиасты не впервые запускают еду в околокосмическое пространство, но никогда ранее они ее не пробовали.

Когда контейнер приземлился, участники эксперимента сперва съели земную половину выпечки, а затем приступили к «космической». Они отметили, что вторая часть гораздо холоднее — она замерзла на пути к стратосфере, — а ее сердцевина изменила цвет на более бледный. Из-за разницы температур прилетевшая часть багета показалась экспериментаторам менее вкусной.