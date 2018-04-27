Гомельских «спасателей» отправили чистить мехдворы перед приездом Лукашенко 27.04.2018, 12:35

«Спасатели» не вышли на дежурство.

26 апреля Лукашенко с визитом посетил Гомельскую область. Как местные чиновники «наводили марафет» перед приездом диктатора - в письме читателя Сharter97.org:

«В связи с приездом Лукашенко в Гомельскую область, в частности ближайшие районы города Петриков, все организации (и даже те, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству), сгоняют наводить порядок на мехдворах колхозов!

Это касается даже работников Лесхоза, ОСВОДа (общество спасания на водах) и прочих организаций, которые должны были выйти на свое дежурство. Все бегают, убирают, чистят... Это просто дурдом», - написал читатель.

Cправка Charter97.org

Предметом и целью деятельности ОСВОД, в соответствии с Уставом утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2004 года № 1473 пункт 9 — является максимально возможное снижение вероятности гибели людей на водах в Республике Беларусь.

Привлечение непрофильных организаций к наведению порядка перед приездом диктатора - обычная практика в Беларуси.

18 ноября в Буда-Кошелевском районе в деревне Бушевка трагически погиб бывший спасатель МЧС: в рабочее время 33-летнего гомельчанина отправили чистить крышу коровника, откуда он упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть.