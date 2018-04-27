Северная и Южная Кореи договорились о ядерном разоружении 9 27.04.2018, 12:48

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Фото: AFP

Две Кореи положат конец войне между Сеулом и Пхеньяном.

Северная и Южная Кореи договорились о ядерном разоружении, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам исторического саммита на границе двух стран, сообщает "Настоящее время".

Демилитаризованную зону между странами объявили "зоной мира". С 1 мая на границе прекратится пропагандистское вещание.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чен Ыном у демаркационной линии, разделяющей корейский полуостров. Ким стал первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на территорию Южной Кореи.

Главы двух государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи. Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, после чего Ким Чен Ын неожиданно попросил президента Южной Кореи пересечь пограничную линию еще раз, с юга на север. После этого лидеры вернулись в южную часть демилитаризованной зоны и снова переступили через бетонную линию, шириной около полуметра.

Лидеры двух стран посадили сосну и укрепили табличку со словами: "Здесь пустили корни Мир и Процветание".

Сближение двух Корей началось после обращения северокорейского лидера к нации на Новый год. Тогда Ким объявил, что 2018 год станет для корейского народа "очень важным" и что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом. После недолгих переговоров страны договорились об участи КНДР в зимних Олимпийских играх совместной команды по женскому хоккею.

Вскоре после завершения Игр появились первые сообщения о том, что Ким Чен Ын готов начать переговоры с Дональдом Трампом лично о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.