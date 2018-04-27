Оле-Эйнар Бьерндален будет соревноваться в гонках на собачьих упряжках 8 27.04.2018, 13:02

Оле-Эйнар Бьерндален

Легендарный биатлонист решил примерить новое для себя амплуа.

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьерндален, супруг Дарьи Домрачевой, в ближайшие выходные вновь выйдет на дистанцию. На сей раз, правда, титулованный норвежец примет участие в непрофильной для себя дисциплине — гонках на собачьих упряжках, пишет "Прессбол".

Думаю, этот формат соревнований для меня подходит. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно куда-нибудь врезаться или улететь в кусты, но нет никакой опасности, это действительно весело. Собаки бегут очень быстро, — цитирует Бьерндалена VG.no.

Соревнования будут проходить в рамках фестиваля "Snоrock" в норвежском горнолыжном центре и курорте Шушене. Прославленный биатлонист, и ранее посещавший Шушен, уже имеет опыт управления собачьими упряжками.