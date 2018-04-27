Шуневич - аграриям: Время уговоров и рассуждений прошло 24 27.04.2018, 13:33

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Игорь Шуневич

«Куратор посевной» нашел крайних в сельском хозяйстве.

Игорь Шуневич называет проблему в сельском хозяйстве застаревшей, пишет kp.by.

- Загубленная техника, приписки сплошь и рядом, нарушение технологий, которое влечет весь негатив - от падежа до невыплаты зарплат. Это и отношение к людям, которые работают на земле. Есть еще время устранить недостатки, прислушаться к нашим советам, потому что больше советовать мы не будем, - цитирует министра пресс-служба МВД.

- Но время каких-то уговоров, рассуждений и объяснения причин, наверное, прошло. Поэтому сегодня Лукашенко поставил конкретную задачу - перейти от курирования некоторых вопросов и проверочных мероприятий к эффективному воздействию на эти процессы с использованием всех правовых, административных, силовых и прочих механизмов, которые есть в распоряжении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, всего силового блока.