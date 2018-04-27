Демократический триумф Армении 1 27.04.2018, 14:51

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Армения показала миру, что власть народа еще кое-что значит.

Всякий раз, когда уличные протесты вытесняют лидера бывшей советской республики, Владимир Путин, вероятно, видит в этом волю Запада. Но предполагать нечто подобное после поразившей многих отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна после 11 дней мирных протестов было бы большой ошибкой, пишет 7days.us.

То, что произошло в понедельник в Ереване, столице Армении, было подлинным выражением воли народа. Саргсян, который 20 лет проработал на высших правительственных должностях, в том числе последние 10 лет – на посту президента, потерял связь с народом. Армяне устали от невыполненных обещаний, постоянной коррупции и растущего разрыва между имущими и неимущими.

Предыстория падения Саргсяна началась в 2015 году, когда он протолкнул конституционные изменения, позволившие ему обойти двухсрочный лимит, передав полномочия президента премьер-министру. 16 апреля он был назначен правящей партией на должность премьер-министра, но в преддверии этого шага в Ереване уже начались небольшие протесты. Они перешли в полную силу 17 апреля, день, когда он официально занял эту должность. По словам некоторых экспертов, когда полиция начала притеснять и задерживать протестующих, демонстрации лишь разрастались, и в итоге в них приняло участие 100,000 человек.

Немногие постсоветские лидеры мирно отказывались от власти, поэтому решение Саргсяна заслуживает похвалы. Ситуация оставалась напряженной до самого конца, но он в конечном счете воздержался от применения грубой силы, в отличие от своего непосредственного предшественника Роберта Кочаряна, который приказал войскам стрелять в протестующих после выборов 2008 года. Вместо этого Саргсян последовал примеру бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе: он ушел перед лицом публичных протестов, вместо того чтобы использовать силу для подавления безоружных ненасильственных протестов.

Тем не менее, ей предстоит решить многие проблемы, а это означает, что сохранение этого позитивного для демократии момента потребует огромных усилий как от населения страны, так и от международного сообщества.

В новом будущем Армении поможет ее удивительно прочное гражданское общество. Страна уникальна на постсоветском пространстве тем, что она не является полностью авторитарной или полностью демократической, а представляет собой гибрид. В отличие от некоторых своих соседей, Армения дала свободу своим социальным медиа. Хотя правящая партия и укоренившаяся экономическая элита наделены сильной властью, НПО могут критиковать их изнутри страны, а армянская молодежь требует от своего политического класса большего.

Правительство Армении, похоже, не выполнило требований народа. Под давлением России в 2013 году местные власти отказались от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, что способствовало бы более тесным торговым и политическим отношениям с альянсом. У них не было другого выбора, кроме как вступить в московскую альтернативу ЕС, Евразийский экономический союз.

Широкие слои армянского общества устали от политики истеблишмента - как правящего, так и оппозиционного. Протесты, которые привели к отставке Саргсяна, возглавил Никол Пашинян, 43-летний бывший журналист и основатель оппозиционной партии «Гражданский договор».

Сторонники демократии во всем мире должны радоваться переменам в Армении. Тем не менее, любым быстрым решениям будут препятствовать ее экономические проблемы. Ситуация, мягко говоря, остается довольно сложной. Как только эйфория утихнет, Армении необходимо будет принять множество трудных решений, чтобы не сойти с этого пути.