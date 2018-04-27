Предательство в Крыму Виталий Портников

27.04.2018, 15:12

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Виталий Портников

Государство для них – не ценность, а средство передвижения и обогащения.

Ставленик Кремля Сергей Аксенов посоветовал жителям Крыма не ездить на украинский материк через административную границу, назвав Украину «пиратским государством», в котором не действуют законы.

Но логика Аксенова, как это часто бывает с публичными заявлениями главы оккупационного правительства, выглядит перевернутой с ног на голову. Потому что Аксёнов демонстрирует прекрасное знание и понимание украинских законов. Но при этом он советует подельникам, как их обойти.

Заявление Аксенова адресовано не всем крымчанам, а тем, кто понимает, что мог нарушить украинское законодательство – прежде всего работникам квазигосударственных структур. И Аксенов вовсе не отговаривет их ездить на свободную территорию Украины. Нет, он лишь советует им избегать административной границы и пересекать государственную – в надежде, что там нарушителя закона будет труднее обнаружить.

Если это не пиратская логика – тогда что? Если человек, который считает себя государственным служащим, дает публичные советы о том, как обманывать государство – пусть даже государство, которое он не считает своим, – то кто он, если не пират? И чем еще можно обьяснить этот правовой нигилизм, кроме как неуважением к любому государству?

Государство для них – не ценность, а средство обогащения. И они верят, что имеют право на предательство

Аксенов и те представители крымской власти, ставшие за несколько дней оккупации большими российскими патриотами, похоже, воспринимают государство как кормушку. Когда над Крымом был украинский суверенитет, они даже и думать не хотели о «сакральности» полуострова, не выступали за его присоединение к России, словом – не делали ничего такого, что, по идее, должны были делать настоящие «российские патриоты». И стали они этими «патриотами» не когда появилась возможность – а когда появился приказ. Не сомневаюсь, что по окончании российской оккупации те из них, кто не успеют публично замараться, проявят чудеса украинского патриотизма и безукоризненное знание украинского языка и законов – таков удел «патриотов» кормушки.

Именно поэтому они искренне уверены, что сегодня можно наниматься на службу в крымские «государственные структуры», а завтра – получать украинский биометрический паспорт. Сегодня – голосовать в парламенте Крыма за «воссоединение» полуострова с Россией, а завтра – ехать на украинский материк за медицинской помощью. Сегодня – агитировать за Путина или прочих участников российского избирательного спектакля, а завтра – невозмутимо предъявлять украинский паспорт на административной границе. Государство для них – не ценность, а средство передвижения и обогащения. И они искренне верят, что имеют право на предательство.

Потому что предательство в Крыму – это удобно.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»