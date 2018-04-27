Гарри Каспаров: Cобытия в Армении — это сигнал для России 27.04.2018, 16:02

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Гарри Каспаров

Фото: Getty Images

Российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам — перспективах политических перемен внутри России.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров является сегодня одной из наиболее авторитетных фигур российской оппозиции, организатором недавно завершившегося в Вильнюсе Форума свободной России.

В эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» о последних драматических событиях в Ереване он заявил, что воля людей в Армении к переменам была ключевым фактором в развитии ситуации в этой стране: «История не закончилась, но один очень важный урок мы оттуда можем извлечь: когда людям врут, им это надоедает; когда они готовы отстаивать свою свободу и свое право выбирать, кто будет ими руководить – власть отступает.

Главный урок – это демонстрация единства нации. Когда мы видим (участвующих в протесте - ГА) студентов, рабочих, священников, часть военных, это делает невозможным для власти силовое подавление».

Вместе с тем, Каспаров считает, что условия в Армении являются специфическими именно для этой страны: «Там особая ситуация: практически моноэтническое государство, три десятилетия войны – то вялотекущей, то переходящей в более острую фазу, есть карабахский клан (карабахские военные), и есть ереванская партия, то есть много своих специфических факторов, которые к России не прикладываются».

Оппозиционер также отмечает, что мощное влияние России на ситуацию в Армении сохраняется: «Армения находится под фактически мощнейшим влиянием путинской России, и понятно, что большинство предприятий так или иначе контролируются русскими олигархами, связи эти выстраивались очень долго, в том числе военные связи. Все-таки Армения, в отличие от Украины, границы с Западом не имеет – зажата между Азербайджаном, Турцией, там еще Иран, Грузия, и все равно далеко оттуда не уедешь – или Турция, или Россия, если говорить о границе».

Тем не менее, по мнению Гарри Каспарова, отставка Сержа Саргсяна, правившего страной 10 лет, это сигнал и для России: «Сегодня весь мир в движении, революционные изменения происходят везде. Многие из них несут негативный, деструктивный характер, но очевидно, что мы вступили в полосу перемен.

Вот Армения, мне кажется – это серьезнейший звонок о том, что попытки законсервировать ситуацию в России, попытки вернуться в прошлое (вот, как в 19-м веке, мы изучали эту историю – Меттерних, Венский конгресс, попытка законсервировать Европу) кончаются все равно революционным взрывом. Армения просто является этим сигналом, что перемены неизбежны. И вопрос – насколько мирными и ненасильственными они будут».

«Армения избежала, во многом благодаря своей национальной специфике, кровопролития и жесткого противостояния. Насколько это возможно в России – мне сказать трудно. Я опасаюсь, что возможность такого мирного, ненасильственного перехода мы все-таки в 2011-2012 году упустили, и перемены в России будут носить, конечно, более неконтролируемый характер» – предполагает оппозиционер.

При этом к таким переменам, продолжает Каспаров, тоже надо готовиться: «Надо сейчас, мне кажется, думать о том, что случится в России, когда этот день наступит, когда терпение лопнет буквально.

Почему оно лопнет? Есть свалки, которые не дают дышать, коррупция чудовищная, резкое ухудшение уровня жизни, банковский коллапс. Тому существует масса примеров в истории, когда своеобразная такая комбинация факторов давала эту взрывную комбинацию. И надо делать, мне кажется, то, о чем говорили на последнем Форуме свободной России в Вильнюсе, – надо готовиться к этому моменту, чтобы предложить план действий».

Каспаров считает, что ситуация, в которой могут наступить перемены в России, менее благоприятна, чем при распаде СССР: «Мы не можем снова, как в 1991 году, быть застигнуты врасплох, это будет непростительно. Потому что, если тогда это было неожиданно, и тогда любая перемена казалась благом, то сегодня у России нет такого окна возможностей, нет такого потенциала.

Тогда все-таки еще был экономический, индустриальный потенциал, а сегодня ситуация другая, она гораздо хуже. Россия погрязла в коррупции, в разрухе индустриальной и в войнах. И репутационная ситуация, на самом деле, гораздо хуже, чем она была 27 лет назад. И у общества нет того потенциала перемен, желания сделать страну лучше, желания стать частью цивилизованного мира».

«Есть сейчас важнейшая задача, а именно – говорить серьезно о конституционных реформах, о том, как должна выглядеть Россия, каков путь транзита. У нас есть свои факторы – экономические, политические, социальные, внешнеполитические, и надо их все начинать учитывать, для того чтобы иметь достаточно четко артикулированную программу действий, которую можно будет предложить. Кто предлагает программу действий, артикулированную, даже если она будет радикальной по мнению многих, тот обычно и ведет за собой людей» – говорит Гарри Каспаров.