Как БНР объединила Прагу и Могилев 27.04.2018, 16:09

В чешской столице прошла презентация могилевского издания о БНР.

И в Праге, и Могилеве есть места, тесно связанные с историей Белорусской народной республики. Неслучайно в чешской столице прошла презентация могилёвского издания о БНР, пишет сайт телеканала «Белсат».

В Доме национальных меньшинств в Праге могилевские историки презентовали монографию о деятельности первой белорусской официально зарегистрированной организации. Историки Алесь Агеев и Игорь Пушкин написали книгу «Формирование и деятельность Могилевского белорусского комитета», информация из которой была включена в печатный гид «Шляхамі БНР».

В книге Могилев отмечается как центр сильного национального движения в 1917-1918гг. Именно в этом городе первоначально предлагалось проводить Всебелорусский съезд 1917 года.

Исследователи с 2011 года собирали информацию и сегодня признают, что в одну книгу она не уместилась. Сейчас историки думают над изданием второй части.

– Для нас было принципиально закончить серию презентаций своей книги именно в Праге, где работало Правительство БНР в эмиграции, где очень много адресов связаны с историей БНР, – отметил один из авторов книги Алесь Агеев.

На презентацию пришли друзья белорусской организации в Праге «Скорина».