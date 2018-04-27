Занимающуюся «делом профсоюзов» следственную группу увеличили до восьми человек 27.04.2018, 16:24

Вероятно, расследование по делу будет в очередной раз продолжено.

Об этом 27 апреля сообщили в Следственном комитете фигурантам дела Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

"Это говорит о том, что, скорее всего, 1 мая расследование по нашему уголовному делу будет продолжено", - высказал свое мнение сайту palitviazni.info лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

"Сегодня, 27 апреля, меня и Игоря Комлика вызвали следователи, - рассказывает Геннадий Федынич. - Естественно, мы не знали, с какой цели позвали, но уже было интересно, ведь, как известно, срок расследования продлен до 1 мая, а до этой даты остаются считанные дни. В результате узнали, что следственную группу, которая занимается нашим делом, из двух человек увеличили до восьми. Думаю, это связано с теми материалами, что следователи районных отделов делали при допросах членов нашего профсоюза. Потому что те новые следователи, которые вошли в группу, именно из районных управлений Следственного комитета Минска".

Со слов Федынича, когда состав группы меняется, то об этом должны быть поставлены в известность и фигуранты дела.

"Очевидно, что два следователя не справлялись с тем объемом информации, так как уже опросили около 500 членов нашего профсоюза по всей стране, - добавляет он. - Надо же проанализировать и обработать эти 500 протоколов. Надеемся, что после 1 мая может хотя бы технику вернут, которую забрали во время обысков. Ведь с тех пор прошло ни много, ни мало, а почти 9 месяцев ".

Напомним, что бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По официальной информации Комитета государственного контроля Беларуси, в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств».

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, но расследование идет до сих пор. Расследование дела продлено до 1 мая 2018 года.