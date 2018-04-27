Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет 3 27.04.2018, 16:25

Поклонники коллектива тут же отреагировали на сообщение музыкантов в социальной сети.

Четверо участников знаменитой на весь мир шведской поп-группы ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад заявили о воссоединении. Информация об этом опубликована на официальном аккаунте коллектива в Instagram, пишет iz.ru.

Накануне участники коллектива заявили, что собираются принять участие в новом цифровом развлекательном проекте, который будет сочетать цифровую реальность и искусственный интеллект. Однако сегодня музыканты разместили сообщение, что уже засели в студии и записали две песни. Представить их знаменитая четверка собирается в декабре на одном из телеканалов.

Поклонники коллектива тут же отреагировали на сообщение музыкантов в социальной сети.

«Я необычайно счастлив. Это самая прекрасная новость для меня сегодня», - прокомментировал сообщение участников группы один из фанатов.