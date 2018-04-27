Расследование: Россия и Асад покрывают сирийскую химию 2 «Информационное сопротивление»

27.04.2018, 17:11

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Кремль и Дамаск приложили максимум усилий, чтобы попытаться спрятать концы в воду.

Объективное расследование химической атаки в Думе со стороны инспекторов ОЗХО могло дать международному сообществу надежду на наказание виновных в данном преступлении против человечества. Но Россия и режим Асада приложили максимум усилий, чтобы попытаться спрятать концы в воду. После активной двухнедельной деятельности российских спецов по заметанию следов только самые наивные люди могут полагаться на эффективность работы международных инспекторов. Единственным огорчением для потирающих руки преступников стала лишь операция возмездия, проведенная странами Запада в ночь на 14 апреля.

Дума и миф о бессилии демократического Запада

Сирийский режим Башара Асада в ходе гражданской войны активно использовал запрещенные методы подавления оппозиции и устрашения местного населения. Одним из традиционных способов укрепления позиций сирийской правительственной армией было применение боевых отравляющих веществ. Только по консервативным оценкам США силы Асада не менее 50 раз использовали химическое оружие на протяжении 7 лет конфликта. Такую информацию 13 апреля 2018 года в ООН обнародовала посол США Никки Хейли.

Куда более устрашающие сведения содержит отчет Сирийской правозащитной группы (SNHR) от 4 апреля текущего года, в котором сказано, что с начала войны асадовцы применили химическое оружие 214 раз. Химические атаки, повлекшие за собой гибель большого числа мирных жителей Сирии, фиксировались в 2013 году в Восточной Гуте и в 2017 году в Хан-Шейхуне. Сторонники Асада также активно применяли химическое оружие в конце 2016 года на востоке города Алеппо.

Правозащитники указывают, что наиболее часто – 100 раз химическое оружие применялось в пригородах Дамаска, 45 случаев зафиксировано в Идлибе, 29 – в Хаме, 27 – в Алеппо, 7 – в Хомсе, 4 в Деръа, 3 в районе Дейр-эз-Зора.

Последняя химическая атака, как известно, была зафиксирована в подконтрольном оппозиции населенном пункте пригорода Дамаска – городе Дума. Погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети. Трагедия в Думе доказала, что режим Асада все еще обладает запасами химического оружия.

Учитывая тот факт, что с января по апрель 2018 года силы режима применяли химические боеприпасы 11 раз, в Дамаске совсем не ждали, что использование запрещенных средств вызовет столь бурную реакцию в мире, ведь предполагалось, что на этот факт в очередной раз закроют глаза. Тем более Москва гарантировала проведение активной защиты сирийского режима в рамках работы Совета безопасности ООН. В общем верхушка вооруженных сил Сирии не предполагала, что у них могут возникнуть какие-либо проблемы.

Так же, видимо, мыслили и российские покровители Асада, которые выступают гарантами уничтожения химического арсенала Сирии, но, как видно из прошедших событий, Москва обманула мировое сообщество, посодействовав сбережению части запасов смертоносных веществ в руках дружественного диктатора. Но что-то у преступников пошло не по плану.

В течение недели высшее руководство США, Великобритании и Франции ожидали докладов своих спецслужб на предмет сбора доказательной базы по химической атаке в Думе, унесшей более 70 жизней. Одной из причин столь пристального внимания государств Запада к химической проблематике стало использование химического оружия российскими спецслужбами на территории Великобритании в городе Солсбери, известное как «дело Скрипаля».

Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. При этом британские эксперты из секретной химической лаборатории «Портон-Даун» определили, что при отравлении использовалось боевое отравляющее вещество класса «Новичок». По оценкам полиции, во время инцидента около 500 человек могли присутствовать в тех же местах, где могли быть отравлены Скрипаль и его дочь, а в общей сложности в контакт с ядовитым веществом потенциально мог вступить 131 человек.

На лицо ситуация самая настоящая агрессия против суверенного государства. По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента Скрипаля обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервнопаралитического вещества и применили санкции в виде высылки российских дипломатов – сотрудников российских спецслужб под прикрытием.

Реакция РФ тоже была ожидаема. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал «Дело Скрипалей» предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылке российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству из которых просто выкрутили руки… По мнению Лаврова: «Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели».

В российских СМИ ситуацию вокруг «Дела Скрипалей» называли перформансом, предумышленной провокацией, триллером, актом русофобии, началом «ледяной войны». При этом эти все меры предпринимаются чтобы скрыть бессилие Запада перед возрастающей мощью и влиянием России и т.д. «Этот демарш предпринят как демонстрация силы в период ее отсутствия», - писали кремлевские аналитики в марте 2018 года.

Видимо, уверовав в свои установки про бесхребетность стран Запада, в Дамаске и Москве сочли вполне возможным применять химическое оружие без последствий. Но Асаду химическая трагедия в Думе не сошла с рук.

Президент Франции Макрон заявил, что «У нас есть доказательства, что на прошлой неделе химическое оружие - как минимум хлор - использовал режим Башара Асада. Франция не допустит эскалации, которая может навредить стабильности региона в целом, но мы не можем позволить режимам считать, будто они могут делать что хотят, включая худшие вещи, нарушающие международное право».

В итоге трехсторонняя коалиция в лице США, Франции и Великобритании нанесла серию ударов по трем объектам, имеющим отношение к химической программе Асада, о чем мы более детально описали в материале «Крылатое возмездие: сирийский химический узел разрубили по-умному». По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: «… удары коалиции имели ограниченный и высокоточный характер, при этом были предприняты все меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Целью атаки, по словам премьера, были объекты, причастные к производству химоружия».

Оперативность мер западных стран должна была развеять миф о том, что Асад может творить любые беззакония, и данная операция была направлена на превентивное предупреждение возможных новых химических атак.

Правоту адекватности военного удара стран Запада должна доказать деятельность инспекторов Организации запрещения химического оружия (ОЗХО), направленная в сирийскую Думу для сбора доказательств применения химических агентов. Важно подчеркнуть, что деятельность инспекторов ОЗХО продвигается с огромным трудом, т.к. их работу всемерно тормозят на месте силовики Асада и Путина, которые даже отказываются признавать сам факт химической атаки.

Антихимическое фейкотворчество путинцев и прокремлевских СМИ

Первыми разгонять тему «ненастоящей» химической атаки в Сирии начали с подачи Министерств иностранных дел и обороны России. В присущей ему манере, и почти без замены текста, как и в случае с делом Скрипаля, Лавров заявил, что химатака в Думе это просто провокация.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка, и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании. Мы рассчитываем, что без промедления миссия экспертов Организации по запрещению химоружия поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», - сказал глава МИД РФ. Как видно, Лавров по каким-то непонятным причинам не захотел уточнять, какая именно страна организовала провокацию, ведь нерусофобских друзей-диктаторов у Путина можно перечесть на пальцах одной руки.

Куда большую откровенность проявил представитель России в Организации по запрещению химического оружия, который уже конкретно обвинил британские спецслужбы в инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума.

На специальном заседании исполнительного совета ОЗХО постпред России при данной организации Александр Шульгин в Гааге сказал: «У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было, и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».

Еще дальше пошел официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, который рассказал, что министерству обороны России удалось найти доказательства тому, что провокация «с применением химического оружия» в Восточной Гуте была спланированной, а последствия фальшивой «химатаки» были сняты в больнице города Дума. Виновными во всем он назвал «Белых касок», которых использовали для того, чтобы спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии, - отметил Игорь Конашенков.

На помощь бравым дипломатам и генералам пришли российские пропагандисты. Россияне принялись использовать все свое актерское мастерство, чтобы доказать, что Асад не применял против мирного населения никакого химического оружия. В качестве доказательств якобы съемок «Белыми касками» фейкового видео по химической атаке в Думе, как сообщил еще в воскресенье Bellingcat, телеканал «Россия-1» использовал кадры из сирийского художественного фильма «Человек-Революция».

Также еще до прибытия инспекторов ОЗХО в Думу допустили американский правоконсервативный канал фейковых новостей «One America News». Те якобы поговорили с некими «местными жителями», которые поведали, как сирийская оппозиция фальсифицировала данные об атаке. Более того, опрошенные говорили, что оппозиция держала их в заложниках, и все как один называли Асада «великим человеком». В общем, знали кого в Думу пускать – ОЗХО на такой уровень постановки бы не повелся.

Нет веры и разоблачениям с мальчиком Хасаном, которые приводят журналисты «Комсомольской правды» Александр Коц и Евгений Поддубный, являющиеся по совместительству кадровыми сотрудниками российской разведки. Упомянутые щелкоперы поведали миру душераздирающую историю о том, как юному Хасану Диабу за съемки в ролике про химическую атаку «Белые каски» заплатили рисом, печеньем и финиками. Что посулили они ему сами за опровержения химической атаки, в материале не упоминается, но режиссерское мастерство военкор «КП» не вызывает сомнений. Но как им верить после того, как Коц доказывал, что ПВО Асада допотопное перехватило 70% американских «умных» ракет, это вопрос риторический…

Есть еще одна удивительная вещь: если россияне обвиняли в организации «инсценировки» и фальшивой химической атаке в Сирии Великобританию, то Дамаск озвучивал другие месседжи, которые расходились с позицией Кремля. В частности, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности обвинил США, Францию, Турцию и Катар в предоставлении боевикам-террористам химического оружия.

«Сегодня мы напрямую обвиняем Доху, Анкару, Вашингтон, Париж в том, что Джейш аль-Ислам и Джебхат ан-Нусра и десятки других аффилированных групп получили химическое оружие. Мы обвиняем эти страны в начале кровопролитной кампании против нашей страны, чтобы подорвать авторитет нашего правительства для того, чтобы подготовить условия для прямой агрессии против нашей страны», - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Сирии. Джаафари также в очередной раз подчеркнул, что Сирия не имеет никакого химического оружия. Как видно сирийская сторона, как минимум признает факт применения химического оружия, но, конечно, со стороны оппозиции.

Чтобы как-то сгладить конфуз, 17 апреля 2018 произошла корреляция позиций Дамаска и Москвы. Российские военные якобы обнаружили в сирийском городе Дума химическую лабораторию и склад химикатов, принадлежащие повстанцам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов.

По его словам, в лаборатории были найдены вещества тиодигликоль и диэтаноламин, используемые для получения сернистого и азотистого иприта. «Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», - добавил господин Родионов. Просто не повстанцы, а какие-то химики-аналитики…

Возникает закономерный вопрос, если сирийская оппозиция обладает арсеналами химического оружия, то почему же от него не несет потери армия центрального правительства (но для подтверждения этой версии циничные режимы в Дамаске и Москве могут провернуть и такую комбинацию по утилизации какого-то асадовского военного подразделения), и почему успехи повстанцев так не значительны. Если брать во внимание заявления Джаафари, то тогда у армии Асада просто нет шансов на победу. Но это все в информационном пространстве, а на земле оппозиция вынуждена отступать. Так, может быть, все-таки против повстанцев используется оружие, а не наоборот?

Наиболее емко поведение России прокомментировали 21 апреля в МИД Франции, где заявили, что Москва постоянно себе сама противоречит. «В течение нескольких дней Россия множила противоречивые официальные заявления о химическом нападении в Думе. В один день сообщается, что химическая атака не состоялась, на следующий день она приписывается вооруженным группам, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции. Там не беспокоятся о последовательности или правде, потому что речь идет о посеве сомнений и путаницы», – сказано в заявлении.

Одним словом, Дамаск развалил и без того убогую модель российских фейкометателей насчёт ситуации в Думе, хотя цель-то у них была общая – завалить работу инспекторов ОЗХО в Думе.

Великобритания у русской пропаганды уже была

В начале января 2013 года, после применения режимом Асада химического оружия в Хомсе, неназванный российский военно-дипломатический источник агентства «Интерфакс» сообщил, что заинтересованные в свержении режима Асада страны Запада и Персидского залива готовят провокацию против России в Сирии. Цель акции, по его словам, - скомпрометировать Россию как посредника в переговорах между сирийским режимом и оппозицией.

Как рассказал тогда этот источник, спецслужбы стран Запада заняты вербовкой мужчин славянской внешности из Украины, Молдавии и Белоруссии, «которым предстоит сыграть роль российских «наемников», якобы воевавших на стороне Асада и захваченных в плен бойцами так называемой Сирийской свободной армии». Когда будет набрано достаточное число мужчин славянской внешности, их заставят рассказать на камеру, что их якобы завербовали российские спецслужбы и доставили с определенной целью в Сирию на военных кораблях, пояснил аноним.

Вышеизложенная тема не прожила и двух дней и, как казалось многим, канула в небытие. Все бы так, да не так. Но уже в конце января 2013 года русская блогосфера «За Каддафи» и «За Асада» взорвалась новой сенсацией «Как готовят провокацию против России и Сирии…», которую тогда быстро подхватили российские пропагандистские СМИ и умело положили на ранее подготовленную почву.

Как оказалось, «неизвестным хакером» под ником JAsIrX (после череды хакерских российских атак на другие страны в последнее время принадлежность этого хакера, скорее всего именно к ГРУ, вопросов не вызывает) была взломана почта британской частной военной корпорации Britam Defense, которая обеспечивает охрану нефтедобывающих фирм в Ираке, и выложены ссылки на архивы со взломанной почтой этой компании. При этом молниеносный анализ архивов «ведущими российскими аналитиками» позволил им вскрыть «новый мировой заговор» против России. При чем, по мнению тех же «аналитиков», заговор планировали организовать Великобритания и Катар, но самое интересное, что руками украинцев – сотрудников Britam Defense.

Обзор документов, опубликованных хакером, сделал 26 января 2013 года российский блогер ntv. В архивах он обнаружил письмо с темой «Sirian Issue» («Сирийский вопрос», причем «syrian» написано с ошибкой), адресованное исполнительному директору Britam Defence Филиппу Даути (Phillip Doughty). В письме директор по развитию бизнеса компании Дэвид Голдинг (David Goulding) рассказывает о «заманчивой сделке», предложенной представителями Катара и, как утверждается, одобренную Вашингтоном.

В данном письме британцами как будто обсуждается новое предложение от Катара: «доставить химическое оружие в Хомс, а именно советские газовые бомбы из Ливии, такие же, которые должны быть у Асада, но при этом использовать украинский персонал, который будет говорить по-русски и запишет все на видео. А в дальнейшем, все должно выглядеть так, будто правительство Сирии применило против боевиков химическое оружие и тем самым развязать руки противникам Асада для военной интервенции в страну».

Среди прочих документов, в опубликованных хакером архивах содержались копии паспортов граждан Украины и Великобритании (включая паспорт самого Филиппа Даути), отчеты сотрудников Britam Defence и копии контрактов компании. Все файлы были разбиты на три папки по странам: Иран, Ирак и Сирия.

Папка, посвященная Ирану, содержало письмо «Iranian issue», также отправленное Дэвидом Голдингом Филиппу Даути. В нем говорилось о «подготовительных мерах относительно иранского вопроса». Что это за меры, не уточнялось, но говорилось, что участие Britam подтверждено уже представителями Саудовской Аравии. При этом инициаторы этой «сенсации», наверное, пытались дополнительно сформировать мнение, что следующая акция будет против Тегерана…

Анализ выложенных документов показал, что «иранское» и «сирийское» письмо являются поддельными и полностью сфабрикованными. Как стало видно из их сравнения, служебная информация обоих файлов полностью совпадает, за исключением дат и текста письма. В частности, оба сообщения якобы были отправлены в одно и то же время (19:57:16 GMT), но в разные дни — «иранское» датировано 16 октября 2012 года, а «сирийское» — 24 декабря того же года. При этом в служебной информации 16 октября значится как «четверг», хотя в 2012 году на эту дату выпал вторник (в «сирийском» письме день недели указан корректно). При этом, оба письма открыты в русской версии Gmail, а адреса получателя и отправителя являются внутренними электронными адресами компании.

И как результат, Украина на несколько дней оказалась в эпицентре очередной информационной провокации через сфабрикованную противоправную деятельность своих граждан, которых выставили как «алчных и продажных «украинских наемников» готовых на все ради твердой валюты в руках».

В дальнейшем тема потихоньку умерла и воскресла опять под умелой рукой «невидимого манипулятора» в мае 2013 года все в том же русскоязычном сегменте интернет после очередных сообщений в мировой прессе о применении режимом Асада химического оружия в Сирии.

При этом, сенсационные названия, например - «Как Англия готовит провокацию против России в Сирии руками Украины», сопровождались использованием все тех же январских материалов блогера ntv, которые выдавались за свежую и чуть ли не вчерашнюю инсайдерскую информацию, но с добавлением новых резонансных фактов о «украинских наемниках» по всему миру.

Неделя злоключений инспекторов ОЗХО в Сирии

Как известно Россия и Сирия выступили одними из первых, кто потребовал приезда делегации ОЗХО в Думу для разбирательства ситуации на месте. Стоит вспомнить заявление посла России в Великобритании Александра Яковенко о том, что эксперты ОЗХО должны пролить свет истины на ситуацию с химическим инцидентом в Думе: «Мы пригласили экспертов из ОЗХО. Они прибудут в Думу и подготовят независимый отчет о том, что на самом деле произошло».

До этого, 10 апреля сирийское агентство Sana распространило заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Дамаска, в котором говорилось о готовности Сирии призвать ООН к расследованию ситуации в Думе. «Эксперты ОЗХО смогут посетить Восточную Гуту, чтобы проверить достоверность пресловутых утверждений о применении химического оружия в этом регионе под Дамаском», - говорится в заявлении. Согласно документу, МИД Сирии подтвердил «готовность сирийских властей оказать всяческое содействие миссии ОЗХО».

Как известно 7 апреля Дума перешла под полный контроль вооруженных подразделений Асада, а значит сирийское правительство могло сформировать для инспекторов ОЗХО с нужных им ракурсов. Уже через 5 дней, т.е. в аккурат за сутки до начала военной операции трехсторонней коалиции против химических объектов Асада, в Думу вошли подразделения российской военной полиции. В таких условиях исчезли любые сомнения в том, что инспекторы ОЗХО уже ничего не смогу объективно установить по факту химической атаки. Отдельно здесь следует привести заявление главы МИД РФ Лаврова о том, что россияне ничего не будут трогать. «Россия не производила никаких манипуляций на месте, где якобы произошла химическая атака в сирийском городе Дума», - заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью BBC. Но что мешает россиянам сделать зачистку города руками наемником, тех же бойцов из ЧВК Вагнера или просто силами асадитов?

Одним из элементов стратегии Асада-Путина в вопросе зачистки Думы от неудобных для обеих сторон улик было всевозможное затягивание прибытия миссии ОЗХО непосредственно в Думу.

Еще 10 апреля Организация по запрещению химического оружия заявила, что направит специальную миссию в сирийский город Дума для расследования сообщений о применении правительственными войсками химического оружия. После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе, ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений. Сегодня технический секретариат ОЗХО попросил власти САР провести необходимые приготовления для ее отправки.

14 апреля инспектора ОЗХО прибыли в Дамаск, но там их дальнейшее передвижение начали тормозить, что вызвало протест руководства организации. «Россия и Сирия препятствуют допуску специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума, где ранее, по данным западных разведок, режим Башара Асада совершил химическую атаку, унесшую жизни десятков человек», - сообщил ее Ахмет Узюмджю.

Британский постпред при организации Питер Уилсон подчеркнул, что крайне важно, чтобы Сирия и Россия в полной мере сотрудничали с миссией ОЗХО и оказывали ей содействие. Из-за такого поведения сирийцев и россиян в МИД Франции считают «весьма вероятным» исчезновение улик о применении химического оружия в Думе еще до прибытия туда экспертов ОЗХО. «Мы обеспокоены тем, что они, возможно, пытаются уничтожить свидетельства, чтобы помешать работе миссии ОЗХО по установлению фактов для проведения эффективного расследования», – сказал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России».

Со своей стороны представитель США в ОЗХО Кеннет Уорд обвинил Россию в планах сорвать расследование ОЗХО в Думе. Как полагает представитель Вашингтона, россияне при посещении места химатаки могли замести все следы или же наоборот фабриковать улики.

«Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — рассказал Уорд. В ходе выступления представитель США подчеркнул, что ОЗХО осуждает власти арабской республики за «правление с помощью химического террора» и требует «международной оценки действий тех, кто ответственен за эти отвратительные действия». «Продолжая покрывать использование Башаром Асадом химических вооружений, Российская Федерация не только стала его моральным сообщником, но и предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия и Резолюцию 2118 Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Уорд.

Торможение работы миссии ОЗХО вызвало гнев главы Пентагона Джеймса Мэттиса она указал: «Мы хорошо осведомлены об этой задержке делегации, устроенной режимом, – сказал он. – Но нам также хорошо известно о том, как они действовали в прошлом с целью скрыть, что они сделали, используя химическое оружие. Иначе говоря, воспользовавшись паузой после нанесения удара, подобного этому, чтобы попытаться избавиться от доказательств».

Россияне же как ни в чем ни бывало продолжали твердить, что в их интересах скорейшее расследование химатаки в Думе, но приезд инспекторов сдерживают обстрелы города боевиками. Это не позволяет группе безопасности ООН попасть в город, и обеспечить возможность для работы инспекторов ОЗХО. Хотя в тоже время многие журналисты посещали город и не жаловались на критический уровень безопасности в нем. Сообщалось, что сирийская национальная гвардия ведет бои с подразделениями повстанцев в районе Аль-Рахмани. Откуда там взялись боевики, ведь с 12 апреля город под полным контролем россиян и асадитов? Или может просто Москва организовала инсценировку боев с импровизированной «пятой колонной», чтобы еще потянуть время и скрыть все улики на месте химической атаки.

Как говорится результаты деятельности россиян не заставили себя долго ждать, и уже 19 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что в Восточной Гуте были обнаружены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Комментарии здесь как говориться излишни. В этой истории поражает лишь то, что россияне не нашли документов с подписями и печатями Трампа и Мей в которых бы были даны прямые указания начать химическую атаку.

И только после долгих словесных перепалок ровно через неделю по прибытию на сирийскую землю инспекторы ОЗХО все же смогли попасть в Думу, находящуюся всего в 10 километрах от столицы. 9 экспертов ОЗХО собрали биологические образцы пострадавших и жертв химической атаки. Также ими бы осуществлен забор образцов материала с возможными следами химического оружия из мест проведения атак. Американский специалист по вопросам химической безопасно с 35-летним стажем Джордж Фамини подчеркнул, что после двух недель после совершения атаки следы химических компонентов могли попросту распасться под воздействием естественной среды. Именно по этой причине инспекторов ОЗХО так долго не допускали в Думу.

Сирийские власти для перестраховки уже запустили материалы, что деятельность ОЗХО необъективная, ведь специалисты, отбыв назад в Гаагу, отказались посетить больницу в городе Дума, где «снимали» свои ролики «Белые каски», оказывая помощь пострадавшим от «химатаки». Не стали они общаться и с местными жителями. Позиция инспекторов здесь абсолютна ясна – они не хотят опорочить свою репутацию получением и распространением фейковой информации от подставных лиц, которые прошли инструктаж со стороны правительства в Дамаске и россиян.

В итоге из-за активного противодействия деятельности ОЗХО со стороны режимов Асада и Путина установить истину на счет химической атаки в Думе будет трудной задачей. Как справедливо отметила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт: делается все чтобы скрыть факты и улики. «Представители России при поддержке сирийского режима, как мы считаем, осуществляют дегазацию на месте проведения атаки и зачищают его от улик, доказывающих применение химического оружия. Сирийское руководство и представители России оказывают давление на свидетелей химатаки, чтобы они изменили показания о том, что действительно произошло той ночью», - указала она.

Из всего этого следует, что единственным механизмом восстановления справедливости стала военная операция США, Великобритании и Франции против химических объектов Асада. Как показывает уже имеющийся опыт сокрытия фактов в Думе, если бы не решительные действия указанной группы ответственных стран, Асад и Путин могли снова выйти сухими из кровавой бани, созданной ими на сирийской земле.

Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»