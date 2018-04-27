Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень меньше всего платят 2 27.04.2018, 17:28

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Краткое досье на регионы, возглавившие зарплатный антирейтинг.

Антирейтинг возглавили Шарковщинский, Мстиславский и Ушачский районы. «Салідарнасць» собрали краткую информацию об этих регионах и некоторые цифры красноречивые.

Шарковщинский район

Фото vetliva.ru

Многолетний лидер по самым низким зарплатам в стране. В марте размер средней зарплаты здесь составил 521,4 руб. (или $ 267по курсу доллара на конец месяца).

Промышленность района представлена УКП ЖКХ, основным видом деятельности которого является теплоэнергетика. Также на территории района работает Шарковщинский консервный завод, который выпускает вино улучшенного качества, мясные консервы, кондитерские изделия, белобулочные изделия, полуфабрикаты, мясо, сообщает сайт райисполкома.

Судя по апрельским вакансиям, высокими зарплатами завод похвастаться не может: юрисконсульту здесь предлагают 393 рублей. Инженеру-энергетику здесь же обещают зарплату в 305 рублей, что на 5 рублей меньше, чем зарплата заводского грузчика.

Тяжелое впечатление оставляет знакомство с демографической ситуацией в районе. С 1996-го по 2018-й количество жителей района сократилось на 40% — с 25044 до 14781 человека.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 23,3 на 1000 человек, при этом коэффициент рождаемости равнялся 10 на тысячу жителей.

Мстиславский район

Фото postalovsky-a.livejournal.com

Данный район также входит в перечень традиционно бедных. В марте здесь в среднем платили 552 рубля ($ 283). На сайте местного райисполкома в разделе «Промышленость» присутствует единственная позиция — ОАО «Мстиславский маслодельный-сыродельный завод».

Актуальные вакансии предлагают зарплаты на порядок ниже средней по району. Так, машинистам кранового автомобиля и экскаватора в местном ПМК предлагают по 300 рублей, главному бухгалтеру — 600.

Демографическая ситуация здесь едва ли не печальней, чем в Шарковщине. C 1996-го по 2018-й численность населения района сократилась с 33000 до 20781 человека.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 16,4 на 1000 человек. Коэффициент рождаемости —10,8 на 1000 человек.

Ушачский район

Фото fotobel.by

В марте здесь зарабатывали 568,1 рублей ($ 291).

Промышленность района представлена тремя официально учитываемыми предприятиями, сообщает сайт райисполкома. Это ОАО «Промкомбинат», УП ЖКХ и филиал «Ушачский» ЗАО «Витебскагропродукт».

Процитируем официальную информацию о вакансиях в районе в апреле. Врачу-стоматологу в местной ЦРБ предлагают за работу в одну смену (1,25 ставки) 540 рублей.

C 1996-го население района сократилось с 22635 до 13236 человек.

Коэффициент смертности в 2017-м составил 22,1 на 1000 человек. Коэффициент рождаемости — 9,6 на 1000 человек.