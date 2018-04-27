Россельхознадзор запрещает поставки продукции с пяти предприятий Беларуси 27.04.2018, 19:01

Запрет поставок вводится с 30 апреля.

Как сообщает служба, по результатам инспекций, проведенных с 10 по 14 апреля в Беларуси, временные ограничения введены на поставки с предприятия "Вахавяк плюс" (занимается убоем, переработкой и разделкой мяса крупного рогатого скота производством сырых полуфабрикатов), мясокомбината "Кошелево" (производство говядины), мясокомбината "Мир" (производство готовой мясной продукции, полуфабрикатов), ООО "Велград" (производство полуфабрикатов из мяса птицы и говядины), а также с Каменецкого сыродельного завода, передает interfax.by.

Как поясняет Россельхознадзор, в ходе инспекции было установлено, что в Беларуси "при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации". Установлены также факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, которая затем отправляется в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация "санкционной" продукции, поясняет Россельхознадзор.

Служба также сообщила, что проинформировала белорусскую сторону о необходимости устранения выявленных нарушений и подготовке комментариев к предварительному отчету. Комментарии должны содержать исчерпывающую информацию о принятых мерах по существу каждого нарушения. Кроме того, их необходимо подкрепить подтверждающими документами (копии актов проверок, фотографии, копии актов лабораторных испытаний, журналов и т.п.). В противном случае вопрос об отмене временных ограничений рассматриваться не будет, подчеркивает Россельхознадзор.