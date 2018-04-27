ГАИ о нарушениях стоянки: Первые «письма счастья» уже отправлены 27.04.2018, 19:16

В Минске начинает работать прибор по фиксации нарушений стоянки.

Минская ГАИ готова задействовать инструмент, который позволит системно и массово привлекать за нарушения правил стоянки в городе. Речь идет о приборе «Паркрайт», фиксирующем припаркованные автомобили в запрещенных местах. Напомним, соответствующие изменения в законодательство внесены несколько лет назад. Оставалось отработать технологию и назначить оператора. Сегодня журналистам на территории Национального аэропорта Минск продемонстрировали действие прибора: спецавтомобилю достаточно проехать два раза не реже, чем в пять минут. Ожидается, что это позволит реализовать принцип неотвратимости наказания за массовые нарушения, пишет «Онлайнер».

Как это работает?

Ничего принципиально нового. В служебном автомобиле ГАИ установлен прибор «Паркрайт», который ранее демонстрировали журналистам. Это устройство российского производства, его еще называют сканером парковки.

Девайс размещен под лобовым стеклом и направлен направо. Как только он въезжает в зону, отмеченную как запрещенную для парковки (на карту наложена маска, прибор ориентируется по GPS), то начинает сканировать номера автомобилей.

Но один раз зафиксировать мало. Придется сделать это дважды, причем не менее чем через пять минут. Это связано с формулировкой в ПДД: стоянкой считается прекращение движения более чем на этот временной промежуток.

— Прибор работает в автоматическом режиме. Он определяет зоны, где стоянка запрещена, и фиксирует регистрационные знаки, — рассказал заместитель начальника Минской ГАИ Андрей Зырянов. — Затем информация поступает в базу, данные обрабатываются. Составляется протокол об административном правонарушении, который подписывается сотрудником ГАИ и отправляется владельцу транспортного средства.

«Письма счастья» такие же, как за превышение скорости

Протокол о нарушении правил стоянки будет выглядеть так же, как за превышение скорости. Единственный нюанс, как говорят в ГАИ, связан с фотографиями — они будут более информативными.

— К ответственности привлекается именно владелец транспортного средства, — отметил Андрей Зырянов. — Однако есть возможность переоформить протокол, сообщив, кто допустил нарушение. Необходимость предоставлять доказательства причастности другого водителя в этом случае ложится на владельца автомобиля.

Какой эффект ожидают увидеть?

— У нас нет задачи всех оштрафовать. Мы не заинтересованы в количестве протоколов, — заверил заместитель начальника ГАИ города. — Нам нужно решить проблему в наиболее болезненных точках столицы. Как только напряжение там снимется, станем отрабатывать другие места. Возникнет необходимость заезжать в какой-то сложный с точки зрения парковки двор — это будет сделано. Но все по порядку.

Изменения в законодательство внесены летом 2014-го

Повсеместное нарушение правил парковки за последние годы стало головной болью не только для ГАИ и водителей общественного транспорта, но также для городских властей. Эффективный инструмент изменения ситуации был опробован несколько лет назад в России. Несмотря на все ухищрения (листочки, диски, картонки, «случайно» оказавшиеся на номере), система стала работать.

В Беларуси соответствующие изменения в законодательство были внесены еще летом 2014 года. Затем приводились в соответствие другие нормативные документы, кодексы и пр. Например, часть 6 статьи 18.22 Кодекса об административных правонарушениях теперь звучит так: «Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины».

Для более тяжелой техники предусмотрен бóльший штраф (пункт 7 этой же статьи КоАП): «Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере трех базовых величин».