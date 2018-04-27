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Ситуация в Армении: Еще в одном городе начался митинг

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  • 27.04.2018, 19:42
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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян прибыл в Гюмри.

На площади Вардананц в Гюмри стартовал митинг всенародного движения против Республиканской партии Армении.

Как сообщает корреспондент NEWS.am, собравшаяся на площади многотысячная толпа встретила лидера инициативы «Мой шаг», депутата Никола Пашиняна овациями. Пашинян и его сторонники совершили автопробег из Еревана в Гюмри, а на площадь второго по величине города Армении Никол Пашинян въехал на фаэтоне, который является символом старого города.

Напомним, что накануне во время митинга на площади Республики в Ереване Никол Пашинян заявил, что 27 апреля проведет митинг в Гюмри, а 28 апреля – в Ванадзоре.


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