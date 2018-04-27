Белорусы хотят отсудить у литовцев $84 миллиона за нефть из «Дружбы» 3 27.04.2018, 19:54

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Белорусы хотят получить компенсацию за сырую нефть, оставшуюся в литовской части «Дружбы» после закрытия ветки в 2006 году.

Белорусская «Полоцктранснефть Дружба» пытается отсудить у литовской Orlen Lietuva компенсацию за техническую нефть, оставшуюся в литовской части нефтепровода после отключения данной ветки, передает belmir.by.

Об этом говорится в финансовом отчете польской группы Orlen, чьим литовским подразделением является Orlen Lietuva, за первый квартал 2018 года.

Из документа следует, что 21 сентября 2017 года Orlen Lietuva получила из суда уведомление об иске на 84 млн долларов, поданном «Полоцктранснефть Дружба» – оператором белорусской части нефтепровода.

В соответствии с ним, белорусская компания хотела бы получить компенсацию за сырую, так называемую техническую нефть, оставшуюся в литовской части «Дружбы» после закрытия ветки в 2006 году.

По мнению «Полоцктранснефть Дружба», эта нефть являлась собственностью белорусов.

В отчете говорится, что 15 марта 2018 года состоялось слушание дела. А 29 марта 2018 года суд принял решение отказать «Полоцктранснефть Дружба» в удовлетворении исковых требований.

Тем не менее, у белорусского предприятия еще есть возможность подать апелляцию на это решение.

Что касается Orlen Lietuva, то компания считает, что иск «Полоцктранснефть Дружба» является необоснованным, резюмируется в отчете.

Для справки, в июле 2006 года на участках Унеча – Полоцк-1 и 2 в Брянской области произошла авария. В результате обследования трубы российской стороной было решено полностью остановить прокачку по северной ветке «Дружбы».

Хотя существует мнение, что настоящей причиной остановки была продажа правительством Литвы нефтеперерабатывающего завода Mažeikių nafta польской группе Orlen, а не российским компаниям.

Сейчас нефть на Mažeikių nafta доставляется танкерами из порта Приморск по рыночным ценам.

В связи с пуском Балтийской трубопроводной системы-II, позволяющей обойти аварийный участок, северная ветка, скорее всего, никогда не будет использоваться – по крайней мере, как часть «Дружбы».

Как сообщали литовские СМИ в 2015 году, Orlen Lietuva извлекла оставшуюся в нефтепроводе сырую нефть во время ремонта закрытой ветки по экологическим причинам.