Милевский помог брестскому «Динамо» спасти ничью в матче с «Минском» 27.04.2018, 20:37

Артем Милевский

«Минск» и брестское «Динамо» сыграли вничью - 3:3.

В пятницу, 27 апреля, двумя матчами начался 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. «Минск» и брестское «Динамо» сыграли вничью 3:3, передает «Еврорадио».

На 30-й минуте динамовец Сандро Готал с пенальти (его назначили за снос в штрафной Артема Милевского) открывает счет. Но «Минск вырывается вперед! Голы на счету Ивана Бахара (34-я минута) и Дмитрия Бессмертного (48-я). На 55-й Павел Нехайчик сравнивает счет, но все тот же Бахар забивает Александру Гутору на 66-й. Динамовцы пошли вперед и Артем Милевский на 70-й минуте делает счет 3:3.