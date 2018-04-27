В РФ сносят корпуса института, где могли разработать «Новичок» 2 27.04.2018, 20:45

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На месте филиала ГосНИИОХТ планируют открыть некое новое производство.

Филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, в котором, по мнению британской стороны, могли разработать нервно-паралитическое вещество Новичок, сносит свои корпуса.

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава закрытого административно-территориального образования Шиханы Андрей Татаринов.

«ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идёт снос корпусов…» – сказал он.

По словам чиновника, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи и вывозится на специальный полигон. На месте филиала ГосНИИОХТ планируют открыть некое новое производство.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия «Новичок», которое разрабатывали в СССР и РФ.