Фотофакт: Улицу Комсомольскую в Минске делают пешеходной 1 27.04.2018, 20:49

На участке улицы уже укладывают плитку.

Участок улицы Комсомольской от Интернациональной до Немиги, а также участок Революционной сделают пешеходным. Теперь там укладывают плитку, передает nn.by.

Территория, однако, будет доступна для спецтехники (пожарных, скорой помощи, мусоровозов), а также для подвоза продуктов в магазины и рестораны.

При въезде на улицу Революционную со стороны площади Свободы установят шлагбаум. Однако будет предусмотрена возможность проезда определенного транспорта в обоих направлениях до улицы Комсомольской. На участке также будет оставлена резервная полоса для движения в одном направлении.