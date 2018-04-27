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Офис Мюллера обнародовал документы о связи Манафорта и Дерипаски

  • 27.04.2018, 20:53
Пол Манафорт
Фото: NBC NEWS

Российский олигарх передал американскому политтехнологу и его бизнес-партнеру $19 млн для запуска в Украине телевизионного проекта.

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера обнародовала новые документы, которые раскрывают интерес следствия к главе предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. В документах речь шла в том числе о связи Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Business Insider.

В суде прокуроры заявили, что, кроме прочих бумаг Манафорта, они пересмотрели показания, которые подсудимый давал в рамках гражданского иска о финансовом споре с Дерипаской в 2015 году. Представители российского бизнесмена тогда заявляли, что Манафорт исчез после того, как Дерипаска передал ему и его бизнес-партнеру Ричарду Гейтсу $19 млн, чтобы инвестировать в телевизионный проект в Украине в 2007 году. Проект в итоге потерпел неудачу.

В 2017 году издание The Washington Post сообщило, что Манафорт направил письмо бывшему российскому разведчику Константину Килимнику в апреле 2016 года, предложив предоставлять Дерипаске "частные брифинги" о кампании Трампа. Как сказали бывшие сотрудники разведки в комментарии Business Insider, это предложение, видимо, было частью усилий Манафорта по решению финансового спора с Дерипаской.

Манафорт и Килимник встречались в мае и августе 2016 года. По словам американца, на августовской встрече они обсуждали кампанию Трампа и хакерские атаки на на Демократическую партию. Килимник, в свою очередь, заявил, что они не обсуждали кампанию, а говорили о "горячих новостях" и "неуплаченных налогах".

В марте 2017 года Associated Press сообщало, что с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стратегию, которая предполагала дискредитацию антироссийской оппозиции в постсоветских странах. Дерипаска обвинил издание в клевете.

Телеканал NBC News отмечал, что Манафорт взял кредитов у Дерипаски на сумму около $60 млн.

The New York Times писало, что перед началом работы в избирательном штабе Трампа в 2016 году Манафорт задолжал Дерипаске и бывшему украинскому нардепу от Партии регионов Ивану Фурсину около $17 млн.

30 октября 2017 года Манафорта и Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.

В декабре суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет.

10 января 2018 года компания Дерипаски Surf Horizon Limited подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк к Манафорту и Гейтсу. В иске указано, что они в 2008 году занимались инвестициями Surf в украинскую группу телекоммуникационных компаний Black Sea Cable, в результате чего были утрачены более $26 млн. В мае 2017 года аффилированная с Surf компания Adoptol Limited якобы получила "доказательства" того, что ответчики "перенаправили себе миллионы долларов от указанной сделки".


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