Сергей Пушков: На ЧМ сборная Беларуси покажет хороший хоккей 3 27.04.2018, 22:08

Сергей Пушков

Ассистент Дэйва Льюиса выразил надежду, что серия поражений в товарищеских матчах не скажется на выступлении белорусов на ЧМ.

Ассистент Дэйва Льюиса в штабе сборной Беларуси Сергей Пушков после матча с командой Норвегии (1:2) выразил надежду, что серия поражений в товарищеских матчах не скажется на выступлении белорусов на чемпионате мира в Дании, который стартует 4 мая.

- Поражение всегда неприятно. Что понравилось, так это желание выиграть. Не удалось, но характер у команды виден.

- С чем связана неудачная серия?

- Очень много тренируемся. Нет легкости в тот момент, когда нужно поставить точку.

- Может, ребята психологически устали?

- Нам немножко осталось до чемпионата мира. Думаю, что там команда будет играть совсем по-другому и покажет хороший хоккей, — цитирует Пушкова «Прессбол».