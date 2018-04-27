Завтра в Беларуси будет до +23 градусов 27.04.2018, 22:31

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Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 тепла.

Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидается в Беларуси в субботу, 28 апреля.

Об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер прогнозируется западный с переходом на южный. Ночью он будет слабый, днем 4-9 метров в секунду, по западу порывы до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +1...+ 7 градусов. Днем ожидается от 14 до 20 выше нуля, по юго-западу страны — до 21-23 тепла.