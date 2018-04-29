Telegram возобновил работу в Европе и Африке 1 29.04.2018, 16:01

Карикатура: Сергей Елкин

Компания Telegram раздает криптовалюту в качестве извинения за сбои в работе мессенджера.

Telegram возобновил работу в большей части Европы, странах СНГ и Африки, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Отмечается, что в ближайшее время устранят неполадки в работе Telegram в Иране и на Ближнем Востоке. В Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии сбоев не было, передает «Гордон».

The service is now restored for most of Europe, Africa, Russia and CIS, Iran and Middle East coming soon. Americas and SE Asia unaffected by the outage (the same outage also took offline the Amsterdam airport and ~18.000 households). — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

Основатель Telegram Павел Дуров написал, что в качестве извинения компания раздаст 3 тыс. биткоинов и 5 тыс. эфириумов. Чтобы принять участие, нужно отправить на указанные адреса кошельков 0,1–3 биткоина или 0,5–5 эфириумов. В ответ компания отправит 1–60 биткоинов или 5–100 эфириумов соответственно.

We at Telegram are sorry that the incident happened.

We want to extend our apologies - by doing two different promotions - for ETH and BTC users.

https://t.co/C2b3UgWNkW - visit to get Ethereum. https://t.co/7IwaxsRZHc - visit to get Bitcoin pic.twitter.com/g26dgwwEmI — Pаvel Durov (@JBONAMASSA) 29 апреля 2018 г.

О сбоях в работе Telergam стало известно в ночь на 29 апреля. В Telegram объяснили это отключением электричества в Нидерландах.