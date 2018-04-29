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Telegram возобновил работу в Европе и Африке

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  • 29.04.2018, 16:01
Карикатура: Сергей Елкин

Компания Telegram раздает криптовалюту в качестве извинения за сбои в работе мессенджера.

Telegram возобновил работу в большей части Европы, странах СНГ и Африки, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Отмечается, что в ближайшее время устранят неполадки в работе Telegram в Иране и на Ближнем Востоке. В Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии сбоев не было, передает «Гордон».

Основатель Telegram Павел Дуров написал, что в качестве извинения компания раздаст 3 тыс. биткоинов и 5 тыс. эфириумов. Чтобы принять участие, нужно отправить на указанные адреса кошельков 0,1–3 биткоина или 0,5–5 эфириумов. В ответ компания отправит 1–60 биткоинов или 5–100 эфириумов соответственно.

О сбоях в работе Telergam стало известно в ночь на 29 апреля. В Telegram объяснили это отключением электричества в Нидерландах.


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