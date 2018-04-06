Российский десант, который захватывал Крым, снова в Бресте 3 6.04.2018, 14:27

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В Беларусь прибыла «Псковская дивизия».

В Брест прибыл контингент 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, пишет «Вечерний Брест».

Цель - участие в совместном белорусско-российском батальонном тактическом учении. По информации военных, в первую очередь будет отработано десантирование и боевая стрельба.

В учениях примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси (Южный городок Бреста). Необходимые тактические занятия будут отработаны на полигоне «Брестский».

В понедельник пройдет церемония открытия совместных учений. Их активная фаза запланирована на период с 10 по 12 апреля.

К слову, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - старейшее соединение Воздушно-десантных войск РФ. Дислоцирована в городе Псков. Разговорное название - «Псковская дивизия». Отдельные подразделения и части ее принимали участие в первой и второй Чеченской войне, операции в Косово, Грузии, в аннексии Крыма.