В Беларуси собираются ужесточить ответственность за «пьяную езду» 6.04.2018, 16:29

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Речь идет не только о «пьянке» за рулем, но и о других деяниях, совершенных в подпитии.

К лету Генеральная прокуратура внесет предложения об ужесточении ответственности за «пьяные» правонарушения, сообщает tut.by. Такая информация содержится в постановлении совета безопасности «Об обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано:

«6. Генеральной прокуратуре совместно с советом министров Республики Беларусь, верховным судом и администрацией Лукашенко до 1 июня 2018 г. внести в установленном порядке предложения об ужесточении ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения».

Как видно, речь идет не только о «пьянке» за рулем, но и о других деяниях, совершенных в подпитии.

В конце февраля Лукашенко предложил ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии, особенно за ДТП.

— …Если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы, как мыши под вениками, прячемся и начинаем рассуждать, запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений, — сказал Лукашенко.

Сейчас, если ты попался впервые, — получаешь штраф в 50–100 базовых (1 225–2 450 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1 000 базовых (24 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы на срок до двух лет.