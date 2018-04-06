закрыть
6 апреля 2018, пятница, 17:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Беларуси собираются ужесточить ответственность за «пьяную езду»

  • 6.04.2018, 16:29
  • 1,542

Речь идет не только о «пьянке» за рулем, но и о других деяниях, совершенных в подпитии.

К лету Генеральная прокуратура внесет предложения об ужесточении ответственности за «пьяные» правонарушения, сообщает tut.by. Такая информация содержится в постановлении совета безопасности «Об обеспечении национальной безопасности Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано:

«6. Генеральной прокуратуре совместно с советом министров Республики Беларусь, верховным судом и администрацией Лукашенко до 1 июня 2018 г. внести в установленном порядке предложения об ужесточении ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения».

Как видно, речь идет не только о «пьянке» за рулем, но и о других деяниях, совершенных в подпитии.

В конце февраля Лукашенко предложил ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии, особенно за ДТП.

— …Если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы, как мыши под вениками, прячемся и начинаем рассуждать, запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений, — сказал Лукашенко.

Сейчас, если ты попался впервые, — получаешь штраф в 50–100 базовых (1 225–2 450 рублей) и 3 года лишения. Если второй раз в течение года — наступает уголовная ответственность: конфискация авто, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю, лишение прав уже на 5 лет с исправительными работами на срок до двух лет, арестом либо ограничением свободы и штрафом до 1 000 базовых (24 500 рублей), а в ряде случаев — лишение свободы на срок до двух лет.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич