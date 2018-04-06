«Адмирал Кузнецов» признан худшим авианосцем в мировой истории 2 6.04.2018, 18:44

1,983

Единственный российский авианосец возглавляет пятерку худших авианосцев.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, пишет lenta.ru со ссылкой на The National Interest.

Американский журнал отмечает, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году, уже в России. После аварии в 1996 году корабль до 1998 года находился на ремонте. После этого «Адмирал Кузнецов», отмечает The National Interest, «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой», и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33.

Издание полагает, что причиной неудач «Адмирала Кузнецова» является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует «больших инвестиций, чем те, на которые готова пойти Россия в настоящее время».

Другими неудачными авианосцами The National Interest (с пятого до второго места) называет британский Eagle (спущен на воду в 1918-м), французский Bearn (спущен в 1920-м), японский Kaga (спущен в 1921-м) и американский Ranger (спущен в 1934-м).

Издание отмечает, что все эти корабли в дальнейшем послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации. Исключение составляет «Адмирал Кузнецов», который «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в «Vikramaditya» — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название «Liaoning». У России остался только «Адмирал Кузнецов».