15 интересных фактов о Пасхе 6.04.2018, 22:25

В это воскресенье, 8 апреля, православные верующие всего мира отмечают светлый праздник Пасхи.

Для большинства людей, считающих себя верующими, празднование Пасхи является еще одним семейным праздником во время которого они делают праздничные пасхи, красят яйца и собираются с близкими и дальними родственниками за семейным столом. При этом, к сожалению, их участие в церковном торжестве заключается преимущественно в освящении куличей и яиц, пишет pravoslavie.fm.

Но есть и другая правда — множество христиан с глубокой внутренней работой над собой проходит путём Великого поста, подготавливая себя ко встрече с воскресшим Господом. Мы видим это во время ночного пасхального богослужения.

Храмы полны народом. Зачастую людям даже приходится слушать богослужение на улице через динамики. Так что если и не каждый третий, то уж точно каждый четвёртый верующий из этих ста с хвостиком миллионов встречает Светлую Пасху в доме Господнем.

Конечно же, многие люди глубоко воцерковлённые и большинство изложенных далее фактов не станет для них откровением, но будем надеяться, что и они найдут для себя среди них нечто интересное. А вот для верующих, которые мало знают о внутренней жизни Церкви эта подборка может послужить стимулом к дальнейшему развитию…

1. Пасхалия

Дата празднования Воскресения Христова рассчитывается довольно непросто, исходя из определённого соотношения лунного и солнечного календарей. Согласно общему правилу, Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.

Церковь отмечает Пасху по таблицам Александрийской пасхалии, рассчитанной ещё святителем Кириллом Александрийским в IV веке и впоследствии продолженным. В году дата Пасхи может находиться в промежутке с 22 марта по 25 апреля.

2. Пасхальные Часы

В период Светлой седмицы обычные для христиан утреннее и вечернее молитвенные правила заменяется на особые торжественные молитвы, именуемые Пасхальными Часами или Часами Святой Пасхи. Их печатают особым разделом в православных молитвословах.

3. Яйцо, как символ Воскресения

Пасхальное яйцо часто символически сравнивается с Гробом Господним. Хотя снаружи оно выглядит мёртвым, внутри себя уже содержит новую жизнь, которая выйдет из него наружу.

4. Кириопасха

Бывает ли церковный праздник ещё более значительный чем Воскресение Христово? Нет. А ещё более торжественный? Да. Кириопасха. День, когда на на одну и ту же дату приходится празднование Воскресения Христова и Благовещения Пресвятой Богородицы.

Это бывает только 25 марта (7 апреля по новому стилю). В период одного индиктиона (532 года), после которого последовательность пасхалии начинает повторяться, Кириопасха случается только 12 раз. Последняя была в 1991 году и до 2075 года не повторится.

5. Традиция красить яйца

Ученица Господа Мария Магдалина проповедовала веру во Христа наряду с апостолами. Однажды случай привёл её к императору Тиверию. К правителю великого Рима не принято было являться без подарка, при этом подарок должен был быть достойным императора.

С древних времен яйцо считалось символом жизни. Поэтому святая Мария, у которой не имелось большого количества денег, захватила с собой именно его. Император выслушал её рассказ о воскресшем Спасителе и, рассмеявшись, сказал что эта невероятная история возможна настолько же, насколько возможно чтобы подаренное Марией яйцо покраснело.

Мария молилась Богу, чтобы Он помог ей вразумить Тиверия и случилось чудо. Куриное яйцо в его руках изменило цвет с белого на красный. Император был поражён… Вот о чём мы должны помнить, раскрашивая пасхальные яички.

6. Праздников праздник

После Пасхи и до праздника Вознесения Господня, на 40 дней, Церковью отменяются коленопреклонения во время богослужений и домашней молитвы. Также по традиции в связи с радостным днём Пасхи прекращается поминовение усопших на всю Светлую седмицу. И только на десятый день после Пасхи отмечается родительский день — Радоница, когда стоит идти молиться на могилы родственников.

7. Почему пасхальное богослужение начинают в белом, а продолжают в красном?

В первые века христианства в течение Великого поста было принято подготавливать оглашенных (желающих стать христианами) ко вступлению в Церковь. Во время субботнего богослужения все эти люди массово крестились (а Таинство Крещения совершается в белых одеждах в ознаменование очищения от грехов).

С тех пор осталась традиция начинать богослужение в белом облачении. Уже во время службы священники переодеваются в красное облачение, цвет которого символизирует кровь Христа, пролитую за нас и цвет крови мучеников.

8. Благодатный огонь

Благодатный огонь сходит в Иерусалиме накануне Пасхи — в Великую Субботу на свечи Иерусалимского патриарха, который ради этого входит в Кувуклию (часовню над Гробом Господним). Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Господа Иисуса Христа.

Потом Благодатный огонь специальными авиарейсами доставляют в Россию, Грецию, Украину,Сербию, Грузию, Молдавию, Белоруссию, Польшу и Болгарию и развозят по храмам. Многие люди стараются взять Благодатный огонь домой, чтобы зажечь от него домашнюю лампаду.

9. Песах

Слово «Пасха» происходит от еврейского праздника Песах (в переводе – «миновать, переступать, проходить мимо») в память о десятой казни египетской, когда ангел смерти забрал душу первенца в каждой египетской семье, но пощадил детей в домах израильтян, смазавших косяки дверей кровью непорочного жертвенного агнца (прообраза жертвы Спасителя).

10. Яйца Фаберже

На Пасху люди не только собирают семью за одним столом, но и дарят близким разнообразные подарки: пасхальные яйца, открытки и многое другое. Так, русские императоры дарили своим супругам особенные произведения искусства — ювелирные изделия мастера Фаберже, выполненные в виде пасхальных яиц. Каждый год выполненное в какой-то особой манере.

11. Антипасха

Следующее воскресенье после пасхи называется Антипасхой. В этот день Церковь вспоминает явление воскресшего Господа апостолу Фоме, который не поверил рассказам остальных апостолов о встреченном ими Спасителе, и другим ученикам.

12. Воскресенье

В еврейской неделе её последним днём являлась Суббота (Шаббат), которую принято было посвящать Господу. Воскресенье в понимании первых христиан являлось не последним, а первым днём новой седмицы, нового мира.

Сегодня в каждой неделе есть своё воскресенье. В этот день даже в маленьких деревенских храмах принято совершать богослужение и причащаться Тела и Крови Христовых. Само название этого дня недели напоминает нам о Воскресении Христовом.

13. Звонить во все колокола

На Светлой седмице, в ознаменование праздника, принято совершать красивые пасхальные звоны и вообще часто звонить в колокола, даже в периоды между богослужениями. Сделать это может любой желающий.

Также в этот период держатся открытыми все двери алтаря и каждый христианин может видеть его внутреннее устройство.

14. Пасхальный обстрел

В греческом городке Вронтадос на острове Хиос на Пасху случается ракетная война. Общегреческая традиция запускать фейерверки в этот праздник трансформировалась здесь в противостояние между двумя церквями, чьи прихожане запускают десятки тысяч самодельных ракет. Их цель — поразить колокольню церкви противников, а победителя определяют на следующий день, подсчитывая количество попаданий.

15. На всех языках

В Русской Православной Церкви существует обычай читать на праздничном пасхальном богослужении 17 первых стихов Евангелия от Иоанна на различных языках.

В некоторых храмах верующие также совершают на разных языках традиционное пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»