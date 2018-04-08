В Бресте провели «прямую линию» с чиновником, на которую он не пришел 3 8.04.2018, 13:25

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Житель Бреста более 15 минут ждал, когда его соединят с чиновником.

В субботу 7 апреля в Бресте проходили традиционные прямые линии с представителями власти. В Брестском облисполкоме ее проводил первый заместитель председателя облисполкома Николай Васильевич Токарь. Информация о прямой линии была размещена на сайте облисполкома в начале недели, перепечатали ее и многие СМИ, в том числе и «Брестская газета».

В 11.43 на прямую линию с третьей попытки (сначала никто не поднимал — прим. авт.) дозвонился брестчанин Демьян Лепесевич, который хотел задать Николаю Токарю вопросы, связанные со строительством аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест». Женский голос на линии ответил Лепесевичу, что сейчас чиновника пригласят к телефону, но потом в трубке воцарилась тишина. После довольно долгого ожидания брестчанин положил трубку и позвонил на прямую линию еще раз. Ситуация повторилась снова, а потом еще один раз.

В результате Демьян Лепесевич не смог задать волнующие вопросы Николаю Токарю.

«Если Николая Васильевича Токаря нет на месте либо по каким-то неизвестным причинам оператор (помощник) не желает соединять совершающего звонок на прямую линию, то возникает резонный вопрос: зачем такая прямая линия вообще нужна? Отчитаться перед Лукашенко о проведенном в выходной день времени?» — спрашивает брестчанин.