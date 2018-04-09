Как Бернар Арно стал богатейшим человеком Европы 1 9.04.2018, 21:13

Фото: DOMINIQUE CHARRIAU/WIREIMAGE

В чем секрет его успеха.

Самым богатым в Европе человеком стал президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Его состояние Bloomberg оценил в $ 70,7 млрд. РБК рассказывает, что у Арно общего с Трампом, кто привил бизнесмену любовь к искусству и чем он покорил вторую жену.

Фото: VICTOR BOYKO/WIREIMAGE

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Сегодня Бернару Арно принадлежит холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), занимающийся производством предметов роскоши. Но богатейший человек Европы начинал не с люксовых брендов. Отец Арно владел строительной компанией Ferret-Savinel, и сын, чтобы продолжить его дело, пошел учиться на инженера, поступив в престижное учебное заведение Ecole Polytechnique. Бернару Арно не было и тридцати, а в его руки уже перешел семейных бизнес. Дела шли прекрасно вплоть до начала 1980-х годов. Но с приходом к власти во Франции социалистов у компании начались трудности. И тогда Арно решил продать семейное дело и отправиться в США, чтобы там научиться вести бизнес «по-американски».

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В США Бернар Арно занялся уже знакомым ему бизнесом. Америка в то время переживала строительный бум. Арно, как и Дональд Трамп в те же годы, стал возводить жилые комплексы. За четыре года, проведенных в Америке, французский предприниматель заработал около $ 20 млн и решил вернуться во Францию. Бернар Арно позднее признавался, что в США получил важный урок — «не мечтать, а действовать».

Фото: AP PHOTO/EVAN VUCCI

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Вернувшись во Францию, Бернар Арно решает сменить сферу деятельности. Внимание бизнесмена привлек обанкротившийся текстильный конгломерат Boussac, которому в том числе принадлежал модный Дом Christian Dior. Арно ничего не понимал в текстильном бизнесе и даже попросил отца купить ему книги по этой теме. Нашлось всего три книги.

Бернар Арно CEO LVMH, 1989

Фото: JAMES ANDANSON/SYGMA VIA GETTY IMAGES

Неизвестно, прочел их Бернар Арно или нет, но вместе с партнером, Антуаном Бернхаймом, он выкупил конгломерат Boussac за $ 95 млн. «Если вы спросите у нью-йоркского таксиста, знает ли он, как зовут нынешнего президента Франции, ответ, скорее всего, будет отрицательным. Но он наверняка знает Christian Dior, для него это один из символов Франции, наравне с Эйфелевой башней», — позднее объяснял интерес к модной индустрии и совершенной сделке Арно.

Бернар Арно и Дельфина Арно на показе Christian Dior Paris Fashion Week Haute Couture F/W 2013

Фото: PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

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Сегодня Бернара Арно называют «коллекционером брендов». В конце 1980-х предприниматель начал скупать акции холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy, а в 90-х фактически оказался его владельцем. Кроме того, предприниматель один за другим приобретал люксовые бренды, производящие одежду, косметику, часы и дорогой алкоголь. Об Арно стали говорить как о безумце. Скептики считали, что достичь успеха можно, сосредоточившись на каком-то одном направлении. Но бизнесмену все удалось. Он точно уловил веяние времени: люди хотели обладать предметами роскоши — брендовые вещи позволяют выделиться из толпы и подчеркнуть статус обладателя в обществе.

Сегодня бренды, принадлежащие Бернару Арно, исчисляются шестью десятками. Состояние самого богатого в Европе человека оценивают в $ 70,7 млрд. А в мировом рейтинге богатейших людей он занимает 4-ю строчку, пропустив вперед основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета.

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Бернар Арно известен как меценат и коллекционер искусства. Миллиардер признавался, что любовь к искусству привила ему мать — талантливая пианистка. С ранних лет она водила сына по разным культурным институциям, а сильнейшее впечатление на маленького Бернара произвел музей Ван Гога в Амстердаме. В 2014 году Бернар Арно открыл в Булонском лесу музей современного искусства — Фонд Louis Vuitton. Здание возвели по проекту архитектора Фрэнка Гери. Постоянную коллекцию фонда составляют произведения, принадлежащие семье Арно. Кроме того, в музее проходят временные выставки. Так, экспозиция «Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина» стала самой посещаемой выставкой 2017 года по версии издания The Art Newspaper, собрав 1,2 млн зрителей.

Поль Гоген. «Rupe Rupe. Сбор плодов», 1899 (Из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина)

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

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Бернар Арно прекрасно играет на фортепиано. Говорят, сердце второй жены — канадской пианистки Элен Мерсье — бизнесмен покорил, исполнив ей «Революционный этюд» Шопена. Выйдя замуж за Бернара Арно, Мерсье не оставила музыкальную карьеру. Она продолжает ездить по миру с концертами и записывать диски. А в 2017 году супруги вместе с сыном Фредериком выступили в Москве. В Доме музыки они сыграли концерт №7 для трех фортепиано Моцарта, а в роли дирижера выступил маэстро Владимир Спиваков.