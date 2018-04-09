Как Бернар Арно стал богатейшим человеком Европы

Как Бернар Арно стал богатейшим человеком Европы1
- 9.04.2018, 21:13
В чем секрет его успеха.
Самым богатым в Европе человеком стал президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Его состояние Bloomberg оценил в $ 70,7 млрд. РБК рассказывает, что у Арно общего с Трампом, кто привил бизнесмену любовь к искусству и чем он покорил вторую жену.
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Сегодня Бернару Арно принадлежит холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), занимающийся производством предметов роскоши. Но богатейший человек Европы начинал не с люксовых брендов. Отец Арно владел строительной компанией Ferret-Savinel, и сын, чтобы продолжить его дело, пошел учиться на инженера, поступив в престижное учебное заведение Ecole Polytechnique. Бернару Арно не было и тридцати, а в его руки уже перешел семейных бизнес. Дела шли прекрасно вплоть до начала 1980-х годов. Но с приходом к власти во Франции социалистов у компании начались трудности. И тогда Арно решил продать семейное дело и отправиться в США, чтобы там научиться вести бизнес «по-американски».
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В США Бернар Арно занялся уже знакомым ему бизнесом. Америка в то время переживала строительный бум. Арно, как и Дональд Трамп в те же годы, стал возводить жилые комплексы. За четыре года, проведенных в Америке, французский предприниматель заработал около $ 20 млн и решил вернуться во Францию. Бернар Арно позднее признавался, что в США получил важный урок — «не мечтать, а действовать».
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Вернувшись во Францию, Бернар Арно решает сменить сферу деятельности. Внимание бизнесмена привлек обанкротившийся текстильный конгломерат Boussac, которому в том числе принадлежал модный Дом Christian Dior. Арно ничего не понимал в текстильном бизнесе и даже попросил отца купить ему книги по этой теме. Нашлось всего три книги.
Неизвестно, прочел их Бернар Арно или нет, но вместе с партнером, Антуаном Бернхаймом, он выкупил конгломерат Boussac за $ 95 млн. «Если вы спросите у нью-йоркского таксиста, знает ли он, как зовут нынешнего президента Франции, ответ, скорее всего, будет отрицательным. Но он наверняка знает Christian Dior, для него это один из символов Франции, наравне с Эйфелевой башней», — позднее объяснял интерес к модной индустрии и совершенной сделке Арно.
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Сегодня Бернара Арно называют «коллекционером брендов». В конце 1980-х предприниматель начал скупать акции холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy, а в 90-х фактически оказался его владельцем. Кроме того, предприниматель один за другим приобретал люксовые бренды, производящие одежду, косметику, часы и дорогой алкоголь. Об Арно стали говорить как о безумце. Скептики считали, что достичь успеха можно, сосредоточившись на каком-то одном направлении. Но бизнесмену все удалось. Он точно уловил веяние времени: люди хотели обладать предметами роскоши — брендовые вещи позволяют выделиться из толпы и подчеркнуть статус обладателя в обществе.
Сегодня бренды, принадлежащие Бернару Арно, исчисляются шестью десятками. Состояние самого богатого в Европе человека оценивают в $ 70,7 млрд. А в мировом рейтинге богатейших людей он занимает 4-ю строчку, пропустив вперед основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета.
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Бернар Арно известен как меценат и коллекционер искусства. Миллиардер признавался, что любовь к искусству привила ему мать — талантливая пианистка. С ранних лет она водила сына по разным культурным институциям, а сильнейшее впечатление на маленького Бернара произвел музей Ван Гога в Амстердаме. В 2014 году Бернар Арно открыл в Булонском лесу музей современного искусства — Фонд Louis Vuitton. Здание возвели по проекту архитектора Фрэнка Гери. Постоянную коллекцию фонда составляют произведения, принадлежащие семье Арно. Кроме того, в музее проходят временные выставки. Так, экспозиция «Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина» стала самой посещаемой выставкой 2017 года по версии издания The Art Newspaper, собрав 1,2 млн зрителей.
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Бернар Арно прекрасно играет на фортепиано. Говорят, сердце второй жены — канадской пианистки Элен Мерсье — бизнесмен покорил, исполнив ей «Революционный этюд» Шопена. Выйдя замуж за Бернара Арно, Мерсье не оставила музыкальную карьеру. Она продолжает ездить по миру с концертами и записывать диски. А в 2017 году супруги вместе с сыном Фредериком выступили в Москве. В Доме музыки они сыграли концерт №7 для трех фортепиано Моцарта, а в роли дирижера выступил маэстро Владимир Спиваков.